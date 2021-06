Mer om Windows 11: Får sjeldnere oppdateringer og nye maskinvarekrav

Microsoft avduket Windows 11 torsdag denne uken. Mye ble vist fram, men langt fra alt som kan være interessant for de kommende brukerne, kom fram i Microsofts presentasjon eller i Digi.nos artikkel om denne.

I denne saken tar vi derfor for oss en del detaljer som vi har kommet over i ettertid.

Microsoft opplyste i går at Windows 11 vil bli lansert og allment tilgjengelig til jul. Antagelig vil det skje en god del uker før ribba settes i ovnen her hjemme.

Slutt på to store oppdateringer i året

Windows 11 anses som en helt ny versjon av Windows som fram til 2025 vil leve parallelt med Windows 10. Da er det slutt for sistnevnte. Microsoft skal komme med den planlagte høstoppdateringen til Windows 10 (21H2), men under en presentasjon for pressen i går kveld kunne ikke selskapets representanter svare på om det vil bli gitt ut flere funksjonsoppdateringer til Windows 10. Sikkerhetsoppdateringer og andre viktige feilfikser vil bli gitt ut fram til 14. oktober 2025.

Mens Windows 10 de siste årene har fått en funksjonsoppdatering to ganger i året, skal Windows 11 bare oppdateres én gang i året. Årsaken er tilsynelatende at mange kunder synes at takten er for høy i dag. Hver årlige oppdatering vil bli støttet i enten 24 måneder (Home- og Pro-utgavene) eller i 35 måneder (Enterprise- og Education-utgavene).

Nye krav til maskinvaren

Selv om Windows 10 kan brukes i mer enn fire år til, anbefaler Microsoft kundene om allerede nå å starte forberedelsene til å ta i bruk Windows 11. Noe av årsaken er at mange vil måtte oppgradere eller skifte ut maskinvaren.

I de nye systemkravene er det flere punkter som kan by på utfordringer for dem med litt eldre PC-er. Det er nå et absolutt krav om at PC-en må ha Trusted Platform Module (TPM) version 2.0 installert på hovedkortet. Microsoft planla å gjøre TPM 2.0 til et krav for Windows 8.1-sertifiserte PC-er fra 1. januar 2015, men gikk vekk fra dette igjen. Det kan ha sammenheng med at de første TPM 2.0-produktene ikke ble sertifisert før utpå høsten 2015.

Sannsynligvis finnes det mange PC-er i bruk som ikke har TPM 2.0-modul installert.

Et annet krav som kan hindre oppgradering, er at grafikkortet må støtte DirectX 12 eller nyere. DirectX 12 ble offisielt lansert sammen med Windows 10 i 2015, men det finnes grafikkort som var forberedt på DirectX 12 allerede før dette.

Om ikke dette var nok, så kan ikke Windows 11 kjøres på mange litt eldre CPU-er. En oversikt finnes på denne siden (bla ned til punktet om Windows 11). For eksempel er det ikke mulig å kjøre Windows 11 på PC-er med Intel Core generasjon 7 eller eldre. Generasjon 8 kom høsten 2017.

Når det gjelder PC-er med AMD Ryzen-prosessor, støttes prosessor i 2000-serien og nyere. 2000-serien kom våren 2018.

Med verktøyet PC Health Check, som er tilgjengelig et stykke ned på denne siden, får man et klart svar om hvorvidt PC-en kan oppgraderes til Windows 11. Dessverre forteller ikke verktøyet hva som er den årsaken dersom svaret er negativt.

Windows Subsystem for Android

I gårsdagens artikkel skrev vi at Windows 11 skal få støtte for å kjøre Android-applikasjoner på en langt mer integrert måte. Dette er basert på Intel Bridge Technology, og en skulle kanskje tro at dette er forbeholdt PC-er med Intel-prosessor. Slik er det imidlertid ikke. Både The Verge og Engadget har fått beskjed fra Microsoft om at Android-appene også vil kunne kjøres på PC-er som har AMD-prosessor eller ARM-basert prosessor.

Microsoft kaller dette for Windows Subsystem for Android. Ifølge Kevin Gallo, sjef for utviklerplattformen hos Microsoft, skal det ha veldig mye felles med dagens Windows Subsystem for Linux. Også Windows Subsystem for Android har en innebygd Linux-kjerne.

Hver app kjøres i en virtuell maskin vil vises i sitt eget vindu på skrivebordet og kan administreres på samme måte som andre apper i operativsystemet. Appene vil tilbys støtte for blant annet tastatur, mus, penn og lyd via Bluetooth.

Funksjonalitet som fjernes

Det er en god del funksjonalitet som finnes i Windows 10 som ikke følger med i Windows 11, enten ved at det skal fjernes helt eller at det skal tilbys på nye måter. Blant annet er Internet Explorer deaktivert og bare tilgjengelig som IE-modus i Edge.

Cortana og People fjernes fra oppgavelinjen. Timeline og Wallet fjernes helt, mens verktøy som 3D Viewer, Onenote for Windows 10, Paint 3D og Skype ikke lenger vil følge med nye enheter eller ved nyinstallasjon. Derimot vil de fortsatt kunne lastes ned fra Microsoft Store.

En oversikt over alt som fjernes eller på annen måte fases ut, finnes på denne siden.

Fornyet filutforsker

Filutforskeren fikk ingen oppmerksomhet under gårsdagens presentasjon, men det kan se ut til at det er større designendringer på gang i denne. Det mener i alle fall The Verge, som viser til noen veldig kort glimt i denne videoen.

Microsoft lover at Windows 11 skal åpne nye muligheter for utviklere, ikke minst gjennom den nye versjonen av Microsoft Store. Alle typer applikasjoner skal kunne distribueres gjennom denne, inkludert blant annet Win32, .NET, Java, Android (via Amazon Appstore) og PWA-er (Progressiv Web App).

Det loves blant annet nyheter i Windows App SDK (tidligere Project Reunion) som skal gjøre det enklere for utviklere å integrere ny Windows 11-funksjonalitet inn i applikasjonene de lager.

Ny Microsoft Store også til Windows 10

I en video som Microsoft kom med i går kveld, hvor representanter for selskapet forteller om Windows 11 sett fra et utviklerperspektiv, forteller Giorgio Sardo, daglig leder for Microsoft Store og Windows Apps-økosystemet, at den nye versjonen av Microsoft Store ikke bare kommer til Windows 11, men også til Windows 10.

– Dette fordi vi vet at det er veldig viktig for utviklere å nå så mange kunder som mulig, sier Sardo.

Microsoft kom i går med PWABuilder 3, en ny versjon av selskapets verktøy for å bygge PWA-er. Ifølge selskapet skal en webapp kunne gjøres tilgjengelig som en PWA på minutter.

Butikken vil være tredelt, med én seksjon for apper, én for spill og én for film og TV-serier.

En ny funksjon som kommer i Microsoft Store, kalles for «pop up store». Det innebærer at brukere kan besøke utviklerens nettsted, trykke én gang på en knapp på en webside der og installere utviklerens app direkte, uten å måtte gå innom Microsoft Store.

Også Microsoft skal i større grad enn tidligere bruke butikken til å distribuere selskapets egne produkter. Blant annet skal Edge, Office, Teams, Visual Studio og Visual Studio Code tilbys på denne måten.