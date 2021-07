Google slipper ny Drive-app som samler all synkronisering og backup på ett sted

På sin offisielle blogg har Google nå dratt sløret av en nyhet som trolig er av interesse for alle som bruker selskapets nettsky- og synkroniseringstjenester.

Google kommer nå nemlig med en ny versjon av Google Drive-appen for Windows og MacOS, og den skal samle alle synkroniseringsfunksjonene på ett sted – et grep som tar sikte på å gjøre arbeidet mer effektivt for brukerne.

Integrerer Backup and Sync og Drive File Stream

Det den nye Google Drive-appen for Windows og MacOS gjør, er å integrere synkroniseringstjenesten Backup and Sync, som Google lanserte i 2017, inn i appen. I tillegg legges den bedriftsrettede Drive File Stream-tjenesten under den samme paraplyen.

Formålet med endringen er å gi brukerne alle de mest brukte funksjonene fra både Backup and Sync og Drive File Stream i Drive-appen.

Dette inkluderer blant annet muligheten til å laste opp og synkronisere bilder og video til Google Photos og/eller Google Drive og synkronisering av eksterne lagringsenheter til skyen. Man kan også synkronisere lokale mapper til Google Drive og synkronisere individuelle filer i My Drive for offline-bruk.

Den nye Drive-appen kan også integreres med Microsoft Outlook og Meet og gir tilgang til flere kontoer samtidig.

Frist til 1. oktober

Google har lagt ut en fullstendig liste over hvilke funksjoner fra Backup and Sync- og Drive File Stream som legges inn i den nye Drive-appen for Windows og MacOs, og den finner du på støttesidene.

Backup and Sync-brukere vil begynne å se oppfordringer om å gå over til Drive for desktop-tjenesten i løpet av de kommende ukene, og selskapet anbefaler at overgangen skjer innen september i år.

Etter 1. oktober vil brukere som fremdeles benytter Backup and Sync, ikke lenger kunne logge inn på denne tjenesten, opplyser Google i et eget blogginnlegg på Workplace-sidene sine.

Google kan for øvrig forsikre at ingen lagrede filer vil bli berørt av overgangen til den nye Drive for desktop-tjenesten.