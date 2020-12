Nå har Nokia også blitt et PC-merke

Nokia har for første gang på mange år lansert en datamaskin. Den kalles for Nokia PureBook X14 og er en bærbar modell med 14 tommers skjerm og vekt på 1,1 kg.

I praksis er det ikke Nokia selv som verken designer eller bygger PC-en. Akkurat som selskapet gjør på mobilsiden, lisensierer selskapet ut navnet sitt til en annen leverandør. PC-en er det Walmart-eide Flipkart som står bak. Den skal kun selges i India.

– Lanseringen av Nokia-varemerket i denne nye produktkategorien er et vitnesbyrd for vårt vellykkede samarbeid med Flipkart. Vi er begeistret over å tilby forbrukere i India en laptop med Nokia-varemerke som bringer innovasjon for å dekke et tomrom i markedet, i tillegg til stilen, utseende og påliteligheten Nokia-varemerket er kjent for, sier Vipul Mehrotra, direktør for varemerkesamarbeid i Nokia, i en uttalelse som er gjengitt av blant annet Techcrunch.

Den nye PC-en koster 59.990 rupi, rundt 7100 kroner. Det er ingenting bortsett fra navnet som tyder på at dette er en PC utenom det vanlige.

Ikke den første

Dette er ikke den første datamaskinen som selges med Nokias varemerke. I 2009 lanserte selskapet den Windows 7-baserte netbook-maskinen Booklet 3G. Det er uklart hvor godt den slo an.

På 1980-tallet solgte Nokia dessuten en serie Intel-baserte mikrodatamaskiner som ble kalt for MikroMikko. Den første utgaven kom på markedet kun uker etter at IBM laserte sin Personal Computer (PC) i 1981.