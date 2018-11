Nå har Telenor åpnet Skandinavias første 5G-testnett

KONGSBERG (digi.no): Det var ingen tvil om hva som var hovedattraksjonen på Kongsberg Technology Summit, en to dags teknologikonferanse. Den var det Telenor som sto for, når de i dag åpnet Skandinavias første 5G-nett.

Telenor sier piloten er den første i Skandinavia, og har nok rett i det. Konkurrenten Telia har piloter gående i Finland og Baltikum, og i tillegg annonsert at det skal komme et nett i Stockholm. Så den norske markedslederen har sine ord i behold når selskapet i dag slår seg på brystet.

Det er riktignok snakk om et lite testnett med bare tre basestasjoner og ti 5G wifi-rutere, men det kan allerede vise til en rekke anvendelser.

I første omgang har fem familier fått hvert sitt 5G-modem til bruk hjemme. De Huawei-produserte ruterne plukker ned 5G-signalene og distribuerer dem i hjemmene som vanlige wifi-signaler. Dermed ligger begrensningene i wifi-teknologien, og ikke i mobilnettet, forklarer dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

En annen samarbeidspartner i 5G-piloten i Kongsberg, er Coop. Der har butikken fått en av de verdifulle ruterne, slik at betalingene kan gå trådløst gjennom lufta istedenfor å baseres seg på gamle kobberlinjer i bakken.

På spørsmål om det ikke er litt råflott med 5G på den lokale Coop-en, svarer mobilarkitekt Petter Aglen i Telenor at fordelen med 5G-teknologien er at den tilbyr sikkerhet i toppklasse.

Også Stiftelsen norsk luftambulanse og Applied Autonomy er involvert i pilottestingen i byen.

Mye lavere forsinkelse enn 4G

Liten forsinkelse («latency») er en av de viktigste fordelene med 5G. Det å se på TV krever ikke så mye av forsinkelsen i nettet, men for et autonomt kjøretøy er det særdeles viktig at det ikke er forsinkelse.

– 5G fyller mange behov som ingen mobilgenerasjon før har kunnet levere på. Dette handler både om veldig høy sikkerhet, ekstremt lav forsinkelse, samtidig som vi trenger teknologi for å håndtere den enorme veksten i data. Fra 2013 til 2023 snakker vi om en vekst på 5000 prosent, eller en årlig vekst på 50 prosent, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

Legesjekk

For å understreke en av de mange anvendelser for 5G, dukket det opp en ambulanse på scenen. Ut kom det helsepersonell som skulle undersøke Brekke.

Han måtte legge armen på et bord og så ble en robot med en ultralydsonde brukt til å sjekke Telenor-sjefen. Riktignok satt legen med aktuatoren og skjermen også på scenen, men kunne like godt sittet på den andre siden av verden. Den lave forsinkelsen gjorde at legen ikke oppfattet forsinkelse og kunne bevege sonden i sanntid.

Her undersøkes Sigve Brekke av en robot som styres av helsepersonell, via 5G-nettet. Ekstremt lav forsinkelse er essensielt for denne typen bruksområder. Foto: Odd Richard Valmot

– Ikke bare kan 5G være en revolusjon for slike medisinske anvendelser, vi kan også få den sikkerheten slikt krever, sier konstituert leder i Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen.

Han peker på helt nye muligheter, slik som ved festivaler hvor mobilnettene sliter med belastningen fra alle som sender og laster ned bilder og videoer samtidig.

– Med 5G får vi mer kapasitet til slike formål, men fordi vi kan skivedele nettet kan vi også sørge for at autonome biler kommer frem og vi kan trygt kjøre viktige medisinske anvendelser slik som undersøkelser og operasjoner.

Med skivedelte nettverk menes egentlig flere separate nett. Disse nettverkene kan tilpasses ulike behov på en helt ny måte og fungere som om de er egne nett, til tross for at de tilhører ett helhetlig 5G-nettverk. Vi kan dermed forvente oss høye hastigheter, minimale forsinkelser og et mer pålitelig nett.

– Fordi 5G-nettet er lynraskt, stabilt og sikkert, kan det dramatisk forbedre samfunnsnyttige tjenester. Det nye nettet blir en driver i den digitale transformasjonen til fremtidens IKT-samfunn, og vi gleder oss til å fortsette reisen, forteller Moen.

Piloter i Oslo og lansering i 2020

– Det vi nå setter i gang på Kongsberg er et testnett, og det skal vi bruke til å skaffe oss erfaring og skape et fundament for nye anvendelser. Neste år ser vi at det kommer en masse nytt utstyr. Mobiltelefoner med 5G, rutere og mye annet. Vi tror at vi er klare til å åpne et kommersielt 5G-nett på noen steder i Norge i 2020, sier teknologisjef i Telenor Norge, Ingeborg Øfsthus.

– Vi begynner i Kongsberg og vil utvide med flere pilotsteder i 2019, og forbereder oss på gradvis å rulle ut 5G fra 2020, sier Moen.

Under et lunsjmøte med pressen kunne Telenor-ledelsen fortelle at de planlegger to piloter i Oslo, men at det ikke er klart når disse vil bli lansert. Her hadde de ikke stort å fortelle ennå.

5G-Vinni skal få fart på 5G i Europa. Foto: Odd Richard Valmot

– Det er nok slik at vi vil se på anvendelser av 5G mer enn å åpne nettverkene slik vi har gjort før. Med 5G kan vi skape et fundament for autonom transport som kan realisere store besparelser, blant annet på energibruk. Men det vil ta tid og kanskje dette er på plass langs noen korridorer langs veier i 2025, sier Brekke.

Brekke peker på at Telenor er en av tre operatører som har fått innpass i et stort EU-program som kalles «5G-Vinni» sammen med 20 andre prosjektpartnere for å utvikle teknologien. EU og andre er bekymret for at Europa vil henge etter Asia og USA i utviklingen.

– Med 5G, AI, IoT og annen ny teknologi skal vi sørge for å være en av de ledende operatørene i verden på de nye områdene.

Se video fra åpningen øverst i saken.

