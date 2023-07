Etter lanseringen av ChatGPT fikk mange teknologiaktører hastverk med å stake ut sin egen kurs på feltet, og nå har en annen gigant tilsynelatende entret arenaen – nemlig Apple. Det rapporterer Bloomberg.

Kilder avisen har vært i kontakt med, hevder at Apple jobber med sin egen snakkerobot, altså et konsept som tilsvarer løsningene vi har sett fra blant andre Google og OpenAI. Ingeniørene hos Apple har gitt den det spøkefulle navnet Apple GPT, ifølge kildene.

«Ajax»

Selskapet skal ha utviklet et eget teknologisk rammeverk for snakkeroboten, med kodenavnet «Ajax», som visstnok skal danne grunnlaget for utviklingen av flere typer språkmodeller.

Flere team hos selskapet skal være involvert i arbeidet, under ledelse av John Giannandrea, sjef for Apples avdeling for maskinlæring og kunstig intelligens--strategi. Craig Federighi, som leder Apples avdeling for programvareutvikling, skal også være med på teamet.

Apples snakkerobot kan blant annet svare på spørsmål, basert på data som den er blitt trent på, og den kan oppsummere tekster. Selskapet bruker angivelig allerede systemet internt, blant annet til utvikling av produkt-prototyper.

Ifølge Bloombergs kilder ligner Apples snakkerobot på Googles Bard, velkjente ChatGPT og Microsofts Bing Chat. Den fungerer visstnok som en web-applikasjon.

Selskapet skal ennå ikke ha en konkret plan for de nye KI-verktøyene som er under utvikling, og det er derfor uvisst akkurat hvilken form konseptet vil ta fra et forbrukerperspektiv – og når det eventuelt blir tilgjengelig for allmennheten.

Sjefen er begeistret for ChatGPT

Bloomberg sier at Apple planlegger å komme med en stor, kunstig intelligens-relatert kunngjøring neste år, da vil vi trolig få vite mer om hva Apple har på gang bak de foreløpig lukkede dørene.

Iphone-makeren har ikke frontet KI-teknologi spesielt aktivt, sammenlignet med flere av de andre store teknologiaktørene. Som Digi.no meldte i mai (krever abonnement), har Apple-sjef Tim Cook imidlertid hintet om at selskapet akter å integrere kunstig intelligens-teknologi i stadig flere av produktene sine – men på en «gjennomtenkt» måte.

Som blant andre nyhetskanalen CNBC rapporterte, ga Cook et intervju i juni hvor han innrømmet at han selv benytter ChatGPT og at han er begeistret for potensialet som ligger i teknologien. Cook sa at selskapet «følger nøye med» på utviklingen på feltet, men at teknologien også har sine utfordringer.

– Hvis du ser litt frem i tid, er dette så potent at bedrifter er nødt til å implementere sine egne etiske beslutninger. Reguleringer vil ha vanskeligheter med å henge med i utviklingen fordi det går så raskt. Så jeg mener det er avgjørende at selskaper også regulerer seg selv, sa Cook.