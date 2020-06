Amazon Web Services (AWS), selskapet som står bak Amazons nettskytjenester, kom denne uken med en app-utviklingstjeneste beregnet for ikke-programmere. Den heter Amazon Honeycode og gjør det mulig for virksomheter uten egne programmeringsressurser å lage mobil- og webapplikasjoner som i større grad dekker behovene enn det «one size fits all»-løsninger tilbyr.

AWS nevner i en pressemelding applikasjoner for godkjenning av prosesser, tidsplanlegging, CRM, brukerundersøkelser, samt oppdatering av slik som oppgavelister og innholds- og inventarfortegnelser.

Visuell app-design på toppen av en database

Ifølge AWS gjøres alt dette av mange i dag ved hjelp av regneark eller Word-dokumenter, som kanskje distribueres som vedlegg til e-post. Å få noen profesjonelle utviklere til å lage en mer egnet løsning, koster for mye for mange. I andre tilfeller, hvor virksomheten kanskje til og med har egne utviklere, kan det være kapasitetsproblemer i utviklingsavdelingen som gjør at slike nødløsninger må brukes.

Ifølge AWS er det ønsker fra selskapets kunder som har ført til at selskapet nå ha lansert Honeycode, som gjør det mulig å bygge interaktive, databasebaserte applikasjoner ved hjelp av visuelt brukergrensesnitt.

Utviklingen av Honeycode-appene gjøres i et relativt lettforståelig webgrensesnitt. Skjermbilde: Amazon

Gjenkjennelig for mange

AWS skriver i pressemeldingen at kunder av selskapet ønsker enkelheten og gjenkjenneligheten til et regneark, men med de ekstra mulighetene som en database gir dem. I tillegg ønskes muligheter for samarbeid og varsling.

Her har vi lagd en veldig enkel oppgaveliste-app, i stor grad basert på en mal som allerede tilbys i Honeycode. Den kjøres her i Honeycode-appen på en Android-mobil. Skjermbilde: Digi.no

Det er nettopp dette AWS forsøker å tilby med Honeycode. Brukergrensesnittet har mye felles med et regneark, og under skallet er det en database som skal gjøre det enklere å sortere, filtrere og koble sammen data, som deretter kan vises i applikasjoner som oppdateres i sanntid. Løsninger støtter også større datamengder enn det som er praktisk å ha i et regneark.

Brukerne som skal utvikle applikasjoner i Honeycode, kan velge mellom ulike ferdige maler, hvor datamodeller, forretningslogikk og applikasjonene er så godt som klare til bruk. Alternativt kan de importere data inn i en arbeidsbok, bruke regnearkgrensesnittet til å definere datamodellen, og så designe en applikasjon som gir andre brukere tilgang til å se og eventuell endre disse dataene.

Teammedlemmer kan enkelt inviteres og gis tilgang til applikasjonene man lager.

Egen Honeycode-app

Webutgaven av appene man lager, åpnes selvfølgelig i en vanlig nettleser. Mobilutgaven er derimot ikke, som en kanskje skulle tro, en helt egen app. I stedet er dette en webapplikasjon som på mobilen åpnes i den nye Honeycode-appen (iOS, Android), som også tar seg av autentisering av brukerne.

Honeycode er gratis for grupper på inntil 20 brukere og et ubegrenset antall arbeidsbøker med inntil 2500 rader hver. Det koster ekstra for flere brukere og/eller større datamengder.