Norskutviklet løsning gjør det mulig å bygge «full-stack»-applikasjoner uten å skrive en eneste kodelinje

TORGGATA, OSLO (digi.no): Det å utvikle egen programvare kan være dyrt og tidkrevende, og i mange tilfeller også ta fokuset vekk fra det som er bedriftens kjernevirksomhet. Det er bakgrunnen for at de to gründerne og studiekameratene Simon Larsen og Ole Johnny Borgersen for et par år siden gikk sammen og startet selskapet Appfarm. Med seg har de også fått tre andre – alle fem sivilingeniører fra NTNU.