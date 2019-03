Nå kan bedrifter kryptere Slack-samtalene med sine egne nøkler

Samhandlingstjeneste Slack gjør det nå mulig for kunder med strenge sikkerhetsbehov å kryptere samtalene i tjenesten med egne krypteringsnøkler. Selv om dataene i Slack er krypterte både under overføring og lagring, er det Slack selv som har generert krypteringsnøklene. Det gjør det også mulig for selskapet å dekryptere dataene ved behov.

Hos Amazon

Med Slack Enterprise Key Management (EKM) lagres kundenes egne nøkler i Amazons Key Management Service (KMS).

I tillegg til at kun den enkelte kunde har mulighet til å dekryptere samtalene og filene som kundens ansatte deler i Slack, skal nyheten også gi kundene bedre muligheter til å kontrollere tilgangen til innholdet på et mer fininndelt nivå.

Dette skal blant annet gjelde tilfeller hvor hendelser gjør det nødvendig å trekke tilbake utvalgte personers tilgang til dataene, for eksempel på visse tider av dagen eller i visse kanaler.

I tillegg skal administratorene hos kundene kunne bruke Amazon KMS til å se når og hvor de enkelte dataene blir aksessert.

Det er spesielt virksomheter som er underlagt strenge regler om tilgang til informasjon som Slack ønsker å nå med EKM-funksjonen. Blant annet nevnes bedrifter i finansmarkedet, helse og omsorg, samt offentlig virksomhet.

