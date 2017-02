Nytt Tesla-hack: Chatter med bilen via Slack

For et par uker siden skrev digi.no om Pål-Andre Kjøniksen som bruker kalenderoppføringer i Outlook til å aktivere klimaanlegget i sin Tesla. Dette gjøres via tjenesten Microsoft Flow og det ikke offisielt dokumenterte programmeringsgrensesnittet som Teslas egne mobilapper benytter.

Men det er langt fra bare Kjøniksen som eksperimenterer med Teslas programmeringsgrensesnitt. Frank Burmo er en annen Tesla-eier med lignende fritidsinteresser. Til daglig er han løsningsarkitekt hos Norgesgruppen Data på Kalbakken i Oslo, hvor han jobber med å automatisere bestillingsrutinene til kjedens butikker mest mulig.

Slack

Nå har han laget en løsning som har gjort det mulig for ham og andre å kommunisere med Teslaen via Slack, som han og kollegene bruker på jobben.

– Man kan gå inn på en kanal på Slack og spørre bilen om alt mulig rart av statuser, samt også starte klimakontroll eller åpne takluken. Alt som den vanlige appen kan gjøre altså, skriver Burmo i en epost til digi.no.

– Veldig moro på jobben, har lagt inn bilen på en kanal der også, så folk går inn og leker seg litt, skriver han, men legger til at han har måttet legge inn brukerautorisasjon på mulighetene for å skru på klimaanlegget og å åpne takluken.

– Per nå er kun min bruker tillatt her, siden jeg fort så at dette ble tuklet mye med av andre, forteller han.

Frank Burmo og hans Tesla. Bilde: Privat

I nettskyen

Praten på Slack kan foregå på norsk. Det er selvfølgelig begrenset hva Tesla-brukeren forstår, men den forsøker å svare likevel med det Burmo kaller for et semi-morsomt sitat eller lignende.

Det man likevel kan få svar på, er slik som batteriinformasjon, temperaturer, farge, registreringsnummer, posisjon og fart – det sistnevnte kun mens bilen er i bevegelse. Dessuten kan man be den hente noe eller kjøre deg et sted. Se dialogen nedenfor.

Digi.no har fått lov å slå av en prat med Teslaen til Frank Burmo.

Selve løsningen består av en Spring Boot-applikasjon som Burmo har lagd selv. Denne kjøres i en Docker-konteiner hos Amazon i Irland. Appen er i sin tur koblet opp mot Slack på den ene siden og Teslas uoffisielle API (programmeringsgrensesnitt) på den andre.

– Planen videre for Tesla-prosjektet er å åpne opp for flere Tesla-eiere, slik at de også på en enkel måte kan administrere sin bil, både via ukeplan, men også via kanaler som Slack, Twitter eller Google Home. Jeg har forresten nettopp skaffet meg en Google Home-enhet som jeg ønsker å koble opp mot den samme tjenesten. Det vil si å snakke til bilen i stedet for å taste inn tekst. Det er akkurat slike saker jeg synes er veldig moro å pusle med, avslutter Burmo.

