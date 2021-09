Ny Fairphone med fem års garanti og oppdateringer

Det nederlandske selskapet Fairphone lanserte i dag sin nyeste smarttelefon med fokus på miljø og bærekraft. Her er det resirkulering av materialer og lønn og arbeidsforhold i materialkjeden som står i høysetet, samt hvor lett mobilen er å reparere. I tillegg er den laget for å vare så lenge som mulig.

Bytte komponenter

Fairphone er en av svært få smarttelefoner på markedet som er laget for at brukeren selv skal kunne kjøpe reservedeler og bytte ut defekte deler i telefonen. Omtrent stikk motsatt filosofien fra enkelte av de verdensledende aktørene der altså.

En slik frihet for brukerne krever imidlertid at det er så enkelt som mulig å faktisk utføre reparasjonen.

Nettopp derfor er komponentene bygget opp slik at de henger sammen i små moduler som man kan kjøpe og bytte ut selv:

Batteri, 30 Euro.

Skjerm, 80 Euro.

Bakdeksel, 20-25 Euro, avhengig av utførelse og farge.

USB-C-port, 15 Euro.

Høyttaler, 20 Euro.

Øretelefon, 15 Euro.

Hovedkamera-modul, 80 Euro.

Selfie-kamera, 30 Euro.

Fairphone 4 fås i grått eller grønt, og en spraglete versjon som kun selges direkte fra produsenten. Foto: Fairphone

Prisene er oppgitt i Euro, siden vi ikke har fått norske priser på disse ennå.

Skal du bytte alle åtte modulene på egen hånd, vil det med andre ord koste deg 290 Euro, eller rett i underkant av 3000 norske kroner etter dagens kurs. Modulene vil selves direkte fra Fairphone, men vil også bli gjort tilgjengelig gjennom andre forhandlere etter hvert.

Ifølge Fairphone skal disse modulene være mindre enn i forrige versjon, slik at man i mindre grad trenger å bytte ut komponenter som fungerer dersom noe annet i samme modul skulle feile.

De garanterer også at disse modulene, samt andre reservedeler, skal være tilgjengelig til minst 2027.

Vi spurte dem også på dagens pressepresentasjon om de hadde til hensikt å lansere moduler som lar brukeren oppgradere telefonen og ikke bare bytte dem ut med identiske moduler, men dette svarte de ikke på. Vi fikk heller ikke vite om det ville være mulig å i fremtiden få et bakdeksel som gjør det mulig å lede telefonen trådløst ved hjelp av QI-ladere.

Fairphone 4 Størrelse og vekt: 162 x 75,5 x 10,5 mm, 225 gram

Skjerm: 6,3 tommer LCD, 1080 x 2340 piksler, Gorilla glass 5

Prosessor: Snapdragon 750G (SM7225) 8-kjerner, 64 bit, maks 2,2 Ghz.

Batteri: 3905 mAh, støtter hurtiglading

RAM/Lagringsminne: 6 GB/128 GB, eller 8 GB/256 GB

Kortstøtte: 1x SIM, 1x eSIM, 1x micro-SDXC opptil 2 TB Hovedkamera: 48 megapiksler, f/1.6, 1/2"

Hovedkamera (video): 1080p 30/60 fps, UHS 4K 30 fps

Vidvinkelkamera: 48 megapiksler, f/2.2

Selfie-kamera: 25 megapiksler, f/2.2, 1/2,78"

Selfie-kamera (video): 1080 30 fps Fysiske koblinger: USB-C (USB 3.0), ingen minijack

Trådløsteknologi: 5G, 4G (LTE), Bluetooth 5.1, 802.11 a/b/g/n/ac

Biometri: Fingeravtrykksleser på siden

Norsk pris: 6290,- for 6/128, 6990,- for 8/256

Fem års horisont

Fairphone 4 kommer med fem års garanti, noe som etter sigende skal være første gang for en smarttelefon. I tillegg garanterer produsenten at den vil få en oppgradering fra Android 11 til 12 - og fra 12 til 13. De har også til hensikt å gi den oppgradering fra Android 13 til 14, og fra 14 til 15, men kan ikke garantere akkurat det - antageligvis fordi man ikke kan si på forhånd hvor godt eller dårlig telefonens maskinvare vil takle å kjøre operativsystemer så langt i fremtiden.

Dette med fem år er heller ikke tilfeldig. Fairphones undersøkelser viser at folk flest beholder sin smarttelefon i litt over 26 måneder, og dette har Fairphone som ambisjon å doble - pluss litt til. Altså fem år.

Foto: Fairphone

Bærekraft

Tidligere Fairphone-modeller, som versjon 1, 2, 3 og 3+ har ikke kunnet følge med i svingene når ulike markedsledende merkers toppmodeller har trampet på gassen. Fairphone har aldri vært på topp når det gjelder ytelse, men det har heller aldri vært deres ambisjon. De ønsker å gi en god nok ytelsesopplevelse, koblet med en markedsledende reparasjonsvennlighet og bærekraft ellers.

Og akkurat det kan de godt ha klart. For det er dessverre ikke så mange telefonprodusenter som har like sterkt fokus på dette som Fairphone har.

Fairphone 4 skal være avfallsnøytral, i den forstand at produserte eksemplarer er kompensert for gjennom gjenbruk av elektronisk avfall.

I tillegg er den produsert av arbeidere som har minstelønn og oppnår bonus hvis målene nås, i stedet for at de straffes hvis målene ikke nås. I 2020 skal bonusen ha tilsvart fire månedslønner eller mer.

Plastdelene skal være laget av 100 prosent resirkulert plast, og mange av de andre materialene skal i større grad enn før komme fra resirkulerte og/eller rettferdige kilder.

Tilgjengelighet og pris

Fairphone 4 legges ut for salg torsdag, 30. september 2021, men selges her i Norge kun gjennom Elkjøp i utgangspunktet. Veiledende pris er 6290 kroner for versjonen med 6 GB minne og 128 GB lagring, eller 6990 kroner for versjonen som er identisk men utstyrt med 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass.