Nå kan du kvitte deg med reklamen på Youtube uten å betale full Premium-pris

Om du er en hyppig bruker av Youtube irriterer du deg sikkert over all reklamen i videoene, men samtidig er du kanskje ikke villig til å betale for det reklamefrie Premium-abonnementet. Nå har tjenesten kommet med et nytt tilbud for denne gruppen, melder The Verge.

Uten å komme med noen stor, offisiell kunngjøring er Youtube nemlig nå i ferd med å teste ut et nytt abonnement kalt Premium Lite – og Norge er et av de få landene hvor det nye tilbudet testet ut.

69 kroner i måneden

Premium Lite fjerner all reklamen fra YouTube-videoene, men har ingen av de øvrige fordelene som det fulle Premium-abonnementet byr på. Prisen ligger på 69 kroner per måned i Norge, altså vesentlig lavere enn de 119 kronene man må ut med for Premium.

Det nye alternativet ble først oppdaget av en bruker på forumet Resetera, og siden kom Youtube med en uttalelse hvor de bekrefter at Lite-tilbudet nå testes ut i de nordiske landene, med unntak av Island, i tillegg til i Benelux-landene.

Hvorvidt tilbudet blir en del av videotjenestens permanente alternativer gjenstår dermed å se, og det er også uvisst hvor lenge testen skal pågå.

Vurderer enda flere alternativer

Lite-tilbudet fjerner altså kun reklamen fra den vanlige Youtube-tjenesten. Man går glipp av den fulle Premium-opplevelsen som inkluderer nedlastning av innhold for offline-avspilling, og avspilling i bakgrunnen når man bruker andre apper.

Man får heller ikke reklamefri avspilling av musikk i Youtube Music-tjenesten, eller tilgang til Youtube Originals-innholdet på plattformen.

Tjenesten uttalte for øvrig overfor The Verge at den vurderer å rulle ut enda flere abonnementsalternativer, basert på tilbakemeldinger fra brukere. Hva dette eventuelt vil munne ut i gjenstår å se.