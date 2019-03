Nå kan du overføre et regneark fra papir inn i Excel bare ved å ta et bilde av det

På sin offisielle blogg har Microsoft avduket et knippe Microsoft 365-nyheter, hvorav det befinner seg både sikkerhetsendringer og noen direkte matnyttige verktøy – særlig om du arbeider mye med regneark.

Microsoft har gjort det mye enklere å legge data fra fysiske papir-regneark inn i Excel. Ved hjelp av Excel-appen til mobil kan man simpelthen ta et bilde av et regneark og automatisk konvertere dette til et redigerbart, digitalt dokument.

Ny bildegjenkjenningsteknologi

Dermed slipper man å manuelt skrive inn slike data på tastaturet, noe som kan være en tidkrevende affære, særlig om man må gjøre det mange ganger i løpet av arbeidsdagen.

Den nye funksjonen er i ferd med å bli rullet ut til Android-versjonen av Excel-appen i disse dager. iOS-støtte skal ifølge Microsoft også komme på plass snart - uten at det foreligger et konkret tidspunkt.

Funksjonen er basert på en ny bildegjenkjenningsteknologi som er et ledd i å bringe flere AI-baserte løsninger inn i Excel, noe Microsoft kunngjorde allerede i fjor høst.

Den nye funksjonen lar deg ta bilder av regneark med mobilen og konvertere dem til redigerbare Excel-filer. Foto: Microsoft

Sikkerhetsnyheter

Av andre Microsoft 365-nyheter utvider Microsoft også sikkerhetssystemet Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), kalt Microsoft Threat Experts.

Microsoft Threat Experts er en ny tjeneste som tilbyr det Microsoft kaller «proaktiv jakt» på de viktigste sikkerhetstruslene, deriblant kyberspionasje. Dette foregår både ved hjelp av tettere dialog med Microsofts egne sikkerhetseksperter og utstrakt bruk av AI-løsninger.

I tillegg kommer den nye oppdateringen med mulighet for sikkerhetsvarslinger for Microsoft-kontoen din på mobilen, via Microsoft Authenticator-appen. Når man mottar en push-varsling kan brukeren se kontoaktiviteten og foreta nødvendige handlinger om det trengs.

Alle Microsoft 365-nyhetene finner du på Microsoft-bloggen.

