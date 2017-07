Nå kan du sikkerhetskopiere PC-en din med nytt Google-verktøy

Googles nye Backup and Sync-tjeneste kan nå lastes ned. Tjenesten er i prinsippet en ny versjon av Google Drive-appen for Windows og MacOS, som synkroniserer filer du har lagret i skylagringstjenesten Google Drive med mapper på PC-en din.

Som vi skrev tidligere i sommer vil den nye tjenesten ha mer fokus på å sikkerhetskopiere filer og bilder på PC-en slik at du skal ha tilgang til dem overalt. Google Photos er nå også integrert, slik at man skal kunne gjøre alt fra én applikasjon.

Slik fungerer det

Vi installerte Backup and Sync på en Macbook Pro.

Oppsettet er så enkelt og rett frem som det bør være: Du blir først tatt igjennom en veiviser hvor du velger hvilke mapper på PC-en du vil sikkerhetskopiere. Som standard er viktige mapper som Dokumenter, Bilder og Skrivebord valgt. Men du kan velge så mange andre mapper du vil. Her synes vi kanskje det er litt tungvint at du må velge én og én mappe (i hvert fall i Mac-versjonen) – i stedet for å kunne markere mange mapper for backup av gangen. Men har mappen du velger undermapper, vil selvfølgelig alle disse også sikkerhetskopieres.

Du har også mulighet til å sikkerhetskopiere eksterne USB-disker og minnekort.

Du kan også sikkerhetskopiere USB-enheter og SD-kort.

Som nevnt er nå Google Photos-opplasting integrert i det samme programmet, og du kan velge om bilder på PC-en automatisk skal lastes opp til Google Photos også.

Filene som sikkerhetskopieres blir tilgjengelig på drive.google.com, hvor du får et eget menyelement med navnet på datamaskiner du har sikkerhetskopiert. Dermed har du tilgang til filene dine uansett hvor du befinner deg.

Sletter du filer fra PC-en din, vil du bli spurt om du også ønsker å slette de samme filene som er synkronisert med Google Drive.

Det er også en synkroniseringsfunksjon som synkroniserer filer fra Google Drive til PC-en din – altså en toveisprosess. Gjør du endringer i filer når du ikke er på nett, vil filene synkroniseres så snart du er online igjen.

Mangler avanserte funksjoner

Google Backup and Sync er veldig enkelt og greit å sette opp, men mangler litt mer avanserte funksjoner som man kanskje venter å finne i et program for sikkerhetskopiering. Det er faktisk ingen gjenopprettingsfunksjon – men du kan gjenopprette ved å gå til Google Drive i nettleseren, høyreklikke på en fil eller en mappe (eller hele PC-en) og velge «Last ned».

Filer du har sikkerhetskopiert blir tilgjengelig på Google Drive, via nettleseren.

Du har heller ingen versjonskontroll, det vil si at du ikke kan laste ned en tidligere versjon av en fil hvis du ved et uhell har gjort noen uønskede endringer. Dette er noe du kan i for eksempel norske Jottacloud.

Backup and Sync er først og fremst beregnet på forbrukermarkedet, men Google vil senere komme med en ny tjeneste for bedriftsmarkedet som har fått navnet Drive File Stream. Drive File Stream gjør det mulig å få adgang til Google Drive-filer på PC-en, men uten behov for å hente filene ned til din egen datamaskin. Det skal derfor være nesten som et alternativ til en filserver, hvor du kan ha store mengder filer liggende tilgjengelig for brukerne – uten at de tar opp plass på brukernes disker (som med Google Drive).

Du finner Google Backup and Sync her.