Hvis du har en Android-telefon og har søkt etter noe litt tvilsomt eller på kanten de siste minuttene, kommer nå endelig funksjonen som lar deg slette dine siste 15 minutters søkehistorikk også til Google Search for Android.

Dette bekrefter Google overfor The Verge.

– Vi ruller for øyeblikket denne funksjonen ut på Google-appen for Android og forventer at den vil være tilgjengelig for alle som bruker appen i løpet av de neste ukene. Vi fortsetter å utforske måter å bringe denne nyttige funksjonen til andre flater, uttalte Googles talsperson Ned Adriance til The Verge.

Måneder på overtid

Funksjonen ble først kunngjort i mai 2021 og dukket opp i IOS-appen omtrent to måneder senere. I Android-versjonen av appen har den imidlertid glimret med sitt fravær, til tross for at Google i sin tid lovet å rulle den ut i løpet av 2021.

Det er uvisst om funksjonen også vil komme for andre plattformer. Hittil har Google kun offentliggjort at den vil bli tilgjengelig for IOS og Android.

Du kan selv sjekke om den er tilgjengelig for deg ved å åpne Google Search-appen og klikke på profilbildet ditt. Du skal da – hvis funksjonen er tilgjengelig for deg – få vist en knapp som tilbyr sletting av dine siste 15 minutters søkehistorikk.

Google ser deg

Når du søker, lagrer Google i utgangspunktet tingene du søker etter, resultatene du klikker på og historiene du leser. I tillegg kan din posisjon lagres hvis du har åpnet for det.

Hvis du lurer på hva Google har registrert av dine søk, kan du for eksempel ta en titt på myactivity.google.com.