Nå kan du stemme frem Folkets mobil

I forbindelse med årets Inside Telecom-konferanse den 5. november samles mobilbransjen på kvelden til utdelingen av Gulltasten-prisen. Det skal deles ut priser i ni ulike kategorier – blant annet skal Årets mobil kåres av en fagjury bestående av representanter fra digi.no, tu.no, Dinside og Elektronikkbransjen. I tillegg til fagjury-prisen, skal vi også kåre den mobiltelefonen folk flest liker best – nemlig Folkets mobil.

Nå kan du være med på å bestemme hvilken mobiltelefon som skal vinne prisen for Folkets mobil. Alt du trenger å gjøre er å gi din stemme nedenfor. Vinneren vil bli annonsert den 5. november her på digi.no etter at prisen er delt ut på kvelden.

Kåringen gjøres i samarbeid med Prisguiden.no.

Nedenfor finner du en liste over telefoner juryen har valgt å nominere, og som du kan stemme på. Listen består av mange av de mest aktuelle toppmodellene fra de ulike produsentene. For å bli med på listen har juryen stilt noen krav, som at telefonen skal være i salg og ha kommet i norske butikker i 2019.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »