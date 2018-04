Begge parter ber amerikansk høyesterett avvise prinsippsak om personvern

Striden mellom Microsoft og det amerikanske justisdepartementet tok i går en ny vending da det ble kjent at begge parter har bedt amerikansk høyesterett om å avvise saken som nå er til behandling.

Det dreier seg om den narkotikarelaterte «Warrant-saken» hvor amerikanske justismyndigheter krever at Microsoft utleverer epostmeldinger som er lagret på en server i Irland, altså på utsiden av USA. Striden har pågått siden 2013 og kom opp for høyesterett i slutten av februar i år.

I forrige uke ble domstolen bedt om å avvise saken av justisdepartementet, og denne uken har også Microsoft kommet med en tilsvarende oppfordring. Årsaken er at stridsspørsmålet i saken ikke lenger er relevant. Dette skriver blant annet Reuters.

Les også: Microsoft Norge advarte justiskomitéen mot amerikansk «cowboy-virksomhet» i det digitale rom

Erstatter lov fra 1986

Bakgrunnen for dette er en ny lov, The Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data), som ble signert av president Donald Trump den 22. mars. Fram til nå har ikke den aktuelle, amerikanske loven, som er fra 1986, tatt hensyn til at data kan lagres utenfor USA.

I Cloud Act er det derimot utarbeidet en prosess for hvordan amerikanske myndigheter skal få tilgang til informasjon som er lagret i utlandet. Loven skaper også et rammeverk for hvordan USA kan etablere internasjonale avtaler som på gjensidig basis vil gjøre det mulig for justismyndighetene hos avtalene å få tilgang til data hos motparten, i alle fall så lenge formålet er å etterforske og rettsforfølge kriminalitet.

Unngår bakdører

For ifølge Brad Smith, Microsofts sjefjurist, sikrer loven også at disse nye, internasjonale avtalene ikke vil bli et middel til å kreve at nettskyleverandører oppretter bakdører for å omgå krypteringen. Ifølge Smith står denne betingelsen helt spesifikt i loven.

Smith skriver videre at den nye loven er et viktig skritt framover i saken, men at mye fortsatt gjenstår.

Microsoft har tidligere uttrykt støtte for lovforslaget i et brev hvor også Apple, Facebook, Google og Oath er avsendere.

Ifølge Seattle Times er det likevel ikke alle parter som er like begeistret over Cloud Act. Organisasjoner for digitalt personvern skal ha kritisert loven, som de mener bare beskytter myndigheter og selskaper, men ikke forbrukerne.

Det amerikanske justisdepartementet skal ifølge Reuters ha mottatt en ny utleveringsbegjæring som vil bli behandlet med utgangspunkt i den nye loven.

Bakgrunn: Nekter å utlevere e-post lagret i utlandet