Nå kan Neo4j brukes til utforsking og utvikling i kredittkortfri skytjeneste

Mange nettskybaserte tjenester tilbys gratis til brukere med begrensede behov, men ofte er man likevel nødt til å oppgi kredittkortnummer for å ta i bruk tjenesten. Det kan jo være at bruken overgår det som er inkludert i gratisabonnementet, men samtidig kan et slikt krav utgjøre en hindring som mange ikke tar seg bryet med å passere.

Slik er det ikke med det nye gratistjenesten til Neo4j, det opprinnelig svenske selskapet Neo4j og deres grafdatabase med samme navn. Tjenesten, som kalles for Neo4j AuraDB Free, ble lansert i forrige uke og har ingen tidsbegrensning.

Til både opplæring og utvikling

Som gratistjenester flest, er AuraDB Free ment for å lokke til seg nysgjerrige brukere som kanskje blir betalende kunder på sikt. Tjenester beregnet for brukere som ønsker å lære seg å bruke grafdatabaser, samt til prototyping og tidlig utvikling.

Det kan være enklere for mange å gjøre dette i en ferdig tjeneste enn å installere programvaren lokalt på egen maskin, noe som også er mulig.

Ikke overraskende er det betydelige begrensninger knyttet til gratistjenesten, sammenlignet med abonnementene som koster penger. Blant annet er det bare mulig å opprette én eneste database i den, med maksimalt 50 tusen noder og 175 tusen relasjoner. Men så lenge behovene ikke er større enn dette, kan den benyttes i overskuelig framtid.

Forholdet mellom dataene

Det finnes en rekke typer databaser. Relasjonsdatabaser som MySQL og SQL Server er kanskje det mest kjente, men det finnes også flere andre tilnærminger som går under fellesbetegnelsen NoSQL, inkludert helt enkle nøkkel-verdi-tabeller og dokumentdatabaser. HCL Domino (tidligere Lotus) og MongoDB er eksempler på det sistnevnte.

I grafdatabaser som Neo4j er ikke dataene lagret i tradisjonelle tabeller, som relasjonsdatabaser, men i det som kalles for en grafstruktur som hvor hver dataoppføring, eller node, har egne pekere til andre noder som de har en relasjon med eller et forhold til. Det samme kan man nok få til med fremmednøkler og indekser i en relasjonsdatabase, men grafdatabaser skal være mer effektive når relasjonene er mange og komplekse. Et tenkt eksempel kan være en database med alle verdens mennesker og en oversikt over hvem som kjenner hverandre.

En eksempeldatabase som følger Neo4j AuraDB Free, inneholder spillefilmer og personer som jobber i filmbransjen. Den gjør det mulig å lage en visualisering av hvilken relasjoner de forskjellige personene, for eksempel skuespillere og regissører, har til ulike spillefilmer, samt hvilke andre personer som også bidratt til de samme filmene. Se illustrasjonen øverst i saken.