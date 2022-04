Nå kan PC-markedet være i ferd med å snu igjen

Da koronapandemien for alvor satt inn våren 2020 havnet mange helt uforberedt på et hjemmekontor. Hadde de ikke en laptop å ta med seg fra arbeidsplassen, måtte mange få seg en ny PC. Samtidig måtte mange skolebarn og studenter få fjernundervisning.

Dette skjedde over store deler av verden, noe som førte til større vekst i PC-markedet enn på mange år.

I sju sammenhengende kvartaler, inkludert første kvartal av 2022, har leveransene av PC-er vært på mer enn 80 millioner, noe som ikke har blitt sett siden 2012. Likevel ser man nå at leveransene faller. Det ble i forrige kvartal levert 4,3 millioner færre PC-er enn i samme kvartal i 2021.

Høyt til tross for forholdene

IDC mener man ikke bør tolke dette så negativt. PC-markedet har tross alt vokst under krevende forhold.

– Fokuset må ikke være på nedgangen fra år til år på PC-volumene, fordi dette var ventet. Fokuset bør være på at PC-bransjen greide å levere mer enn 80 millioner PC-er på et tidspunkt hvor logistikk- og forsyningskjeder fortsatt er kaotiske, kombinert med flere geopolitiske og pandemirelaterte utfordringer, sier Ryan Reith, en visepresident med ansvar for IDCs Worldwide Mobile Device Trackers, i en pressemelding.

– Vi har sett noe nedgang både i utdannings- og forbrukermarkedene, men alle indikasjoner viser at etterspørselen etter bedrifts-PC-er forblir veldig sterk. Vi tror også at forbrukermarkedet vil ta seg opp igjen i nær framtid. Resultatet av 1Q22 var PC-leveranser i en størrelse som var nær rekordnivåer for et førstekvartal.

Selskap 1Q22 leveranser 1Q22 markeds-andel 1Q21 leveranser 1Q21 markeds-andel 1Q22/1Q21 vekst 1. Lenovo 18,3 22,7 % 20,1 23,7 % -9,2 % 2. HP Inc. 15,8 19,7 % 19,2 22,7 % -17,8 % 3. Dell 13,7 17,1 % 12,9 15,3 % 6,1 % 4. Apple 7,2 8,9 % 6,9 8,1 % 4,3 % 5. Asus 5,5 6,9 % 4,7 5,6 % 17,7 % 5. Acer 5,4 6,8 % 5,8 6,8 % -5,9 % Andre 14,5 18,0 % 15,1 17,8 % -4,0 % Totalt 80,5 100,0 % 84,8 100,0 % -5,1 %

I tabellen over er leveransene oppgitt i millioner leverte PC-er.

Selv om de største PC-leverandørene i ulik grad har merket nedgangen, er rekkefølgen omtrent den samme som for et år siden når selskapene rangeres etter antallet leverte PC-er. Asus ser dog ut til å ha passert Acer, selv om IDC plasserer dem begge på en femteplass.

Ifølge IDC har problemene i forsyningskjedene ført til at leveransene av bærbare PC-er har gått ned i perioden, men leveransen av stasjonære PC-er har gått noe opp.