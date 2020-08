Nå kan smarttelefonen din fortelle når du er for full

Er du et raffinert luksusdyr, eller en som forsyner av seg av livets gleder med begge hender og ikke er så nøye på detaljene?

Uansett hvordan du foretrekker alkoholen din, kan det være gode nyheter å ta med seg hvis du tidligere har opplevd at én er en og to fort blir til ti.

Et team av forskere innen akuttmedisin har utviklet en liten sensor som kan kobles til en smarttelefon, og dermed kan estimere promillen kontinuerlig utover kvelden. Uten å måtte ty til alkometer eller ballong. Nyheten kommer fra Inverse.

Bevegelsene dine avslører deg

Tirsdag publiserte forskere fra Stanford University og University of Pittsburgh en ny studie som sammen med tidligere studier viser at innholdet i inntaket vårt kan vises i bevegelsesmønstrene våre.

Alkohol kan være forfriskende, sosialt og avstressende, men i for store mengder kan det ha alvorlige konsekvenser for deg selv og de du omgås hvis du mister kontrollen fullstendig.

Med den nye sensoren til smarttelefonen kan du få tallfestet for hvor mye du har fått å drikke i løpet av en kveld. Det er garantert mer nøyaktig enn trikset med å tegne en strek på armen for hver enhet du får i deg.

Med andre ord, smarttelefonen din må nå være din svorne følgesvenn, jvis du vil unngå for mye slinger i valsen.

Teknisk sett er metoden veldig lik den som brukes når vi måler det totale antall skritt vi går i løpet av en dag på telefonen. Sensoren samhandler med akselerometeret på smarttelefonen, som registrerer bevegelsene våre.

Denne registreringen gir en vellykket indikasjon på ‘blodalkoholkonsentrasjon’ (BAC og ‘alkoholkonsentrasjon i utpust’, BrAC) - dvs. konsentrasjon av alkohol i blod og utåndet luft - uten direkte å måle blod eller utpust.

Frivillige forsøkskaniner

Selve studien ble utført ved at frivillige ble instruert til å bli beruset. Eller mer presist nå 0,08 BrAC-nivå – alkoholalkonsentrasjon i utpust - for å teste om systemet fungerte. Før studien ble hver deltaker målt og veid for å bestemme mengden alkohol de skulle konsumere.

Deltakerne fikk servert alkoholen sin i den bitre drikken vodka gimlet, som er vodka blandet med limesaft. Hver time i syv timer drakk de en enkelt drink og gikk deretter 10 skritt frem og 10 skritt tilbake mens de holdt en smarttelefon festet til korsryggen.

Det ga 17 nyttige svar, der spesielt deltakernes sidebevegelser - svingninger fra side til side - var en tydelig indikasjon på alkoholforbruk. Akselerometeret til smarttelefonen kunne i 92 prosent av tilfellene forutsi om konsentrasjonen i blodet var over den fastsatte grensen på 0,08 BrAC.

I Danmark er 0,5 promille grensen for fyllekjøring. I Norge er den 0,2 promille, 0,8 for båtførere.

Egendefinerte funksjoner mens du er på farten

Kanskje lener du deg tilbake og lurer på hvem som vil dra på byen med smarttelefonen festet på ryggen, men det er mer brukervennlige oppdateringer på gang. Det sier Brian Suffoletto, studiens ledende forsker, til Inverse

Det jobbes med å analysere hvordan hele oppsettet kan fungere når telefonen er på sitt vanlige sted i lommen. Neste skritt er å tilpasse sensoren og mobilens akselerometer til det faktiske miljøet ute på byen.

Likevel er det den menneskelige fornuft når det kommer til beruselse som blir den største utfordringen.

– Jeg har brukt mer enn ti år på å utforme og teste kommunikasjonsbaserte strategier for å hjelpe enkeltpersoner å ta bedre beslutninger når det gjelder alkoholforbruk, sier Suffoletto til Inverse, og følger opp:

– Etter mitt syn er den største utfordringen å få folk som er påvirket av alkohol til å høre på sunn fornuft.

Hvis alt går etter planen, vil vi ifølge Suffoletto begynne å se apper basert på denne forskningen en gang i løpet av neste år.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.