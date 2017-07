Nå kan trønderne juble: Kinesisk veksteventyr bruker norsk teknologi

De er allerede i over hundre byer, og i løpet av året skal de være i 200 til.

Bare i år har kinesiske Mobike hentet inn 10 milliarder kroner fra investorer, og med millioner av sykler til sitt navn, har de på kort tid blitt verdens største sykkeloperatør.

– Mobike er en svært bra kunde for oss, sier Thomas Embla Bonnerud, strategidirektør i Nordic Semiconductor.

Lager strømgjerrige brikker

Det Trondheim-baserte selskapet har jobbet med sykkelgiganten i flere år, men har bare nylig kunnet lette på sløret om sin rolle i satsingen.

De produserer ørsmå integrerte kretser (System on a Chip) med mikrokontrollere fra ARM og bluetooth-radio. Brikkene – i dette tilfellet nRF51822 – plasseres i syklene for å kunne åpnes og låses av mobiltelefonene til Mobikes kunder. Bluetooth-brikkene er svært strømgjerrige, noe som gjør at Mobike sjeldnere trenger å bytte batteriene i syklene.