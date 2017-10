Nå kan utviklere utvide Gmail med ny funksjonalitet

Google kunngjorde i går at selskapets eposttjeneste, Gmail, nå har fått offisiell støtte for tredjepartstillegg. Brukerne kan foreløpig velge mellom en håndfull utvidelser som stort sett integrerer Gmail med eksterne tjenester som Trello og Intuit QuickBooks Invoicing. Flere av utvidelsene innebærer at man kan bruke funksjonalitet hentet fra de eksterne tjenestene direkte i Gmail, uten å måtte bevege seg over i et annet brukergrensesnitt.

Noe av målet er å skape bedre arbeidsflyt, samt å automatisere oppgaver.

Åpnet for alle utviklere

Utvidelsene fungerer i både webutgaven og i Gmail-appen for Android. Det er bare nødvendig å installere tilleggene ett sted for at de skal bli tilgjengelige på alle enheter. Det enkleste er kanskje å gå til denne siden og installere dem derfra.

Nyheten innebærer også at alle utviklere nå kan lage egne tillegg til Gmail.

I likhet med tillegg eller utvidelser til andre Google-tjenester, er Gmail Add-ons basert på Apps Script, en JavaScript-basert plattform som kjøres i Googles nettsky. Brukergrensesnittet til tilleggene er basert på et konsept som Google kaller for kontekstkort, som kan inneholde slik som tekst, bilder, lenker, knapper og skjemaer.

I stor grad kan utviklingen gjøres direkte i nettleseren.

I dette brukergrensesnittet, som er en webapplikasjon som kjøres i nettleseren, kan utviklere blant annet lage utvidelser til Gmail. Tilleggene fungerer både i nettleser og i Gmail-appen for Android. Foto: Skjermbilde

Et par kodeeksempler finnes på denne siden. Det ene viser hvordan man kan lage et tillegg som integrerer Gmail med Google Calendar for gjøre det enklere å opprette møter basert på eposttråder. Det andre er et tillegg som viser relevant informasjon hentet fra GitHub når brukeren mottar epost med lenker til «issues» eller «pull requests» i GitHub-repositorier.

