Nå kartlegger Apple Norge på bakken

Apple har begynt bakkeoperasjoner i Norge. Nå handler det om «feet on the ground». Det er lett å trekke fram militær terminologi her, og på mange måter er dette en kamp. Det handler om å bli minst like god som Google, og helst bedre, til å vise veinettet fra bakkeplan. Da trenger de både gummihjul og joggesko.

Dette skjer ikke bare her i landet. Apple Kart skal forbedres over hele verden. Mye geodata kommer selvfølgelig fra Iphoner og Ipader. Jo mer brukerne farter rundt med Apples iOS-enheter, jo bedre blir datagrunnlaget. Det er helt nødvendig for å gi navigasjon med informasjon om trafikkforhold og bilkø.

Etter en problemfylt start for Apple Kart for ni år siden, hvor de lå håpløst etter Google Maps, har de blitt et svært godt alternativ for brukerne. Det er viktig, for jo mer slike kart blir brukt, jo bedre blir de, og jo større verdi har de både for Apple-brukere og selvfølgelig for Apple selv. Rundt 30 prosent av alle søk på nettet har en eller annen geografisk relevans.

Bakkejobben pågår over hele landet i disse dager. Det aller meste blir utført fra bil, og arbeidet forventes ferdig i løpet av juli.

Bakkebilder

Til fots: Der biler ikke kan kjøre vil datagrunnlaget for Apple Kart bli generert av folk som bærer sensorplattformen på ryggen. Foto: Apple

Men ingen ting kan erstatte bildeinformasjon. De blir først og fremst samlet inn fra biler med en dertil egnet fotorigg på taket. Der bilene ikke kommer til, vil Apple bruke folk som bærer utstyret i en ryggsekk med kamera. Her holder det ikke med et kamera eller to. En slik rigg krever mange kameraer som kan fotografere i alle retninger samtidig. Disse må vite akkurat hvor de er, så avansert GPS er svært viktig. Den kan fortelle om måleriggens retning og posisjon, inklusive høyde over havet. Med på riggen er det også lidarer som er optikkens svar på radar. I stedet for radiobølger brukes det lasere til å måle avstander til bygninger og andre objekter. Lidarene kan bekrefte hva slags objekt det dreier seg om hvis det er nødvendig i forhold til de optiske bildene. I riggen finner vi også akselerometre og gyroskoper, omtrent som de vi finner i enhver mobil.

Alle dataene lagres i riggens SSD-baserte lager. Herfra sendes over til Apples kartservere i USA hvor dataene bearbeides og presenteres for brukerne.

Anonymisering

Ingen skal være redde for at bilder av seg selv eller kjøretøy blir lagret i kartene. Apple har jobbet med teknologi for å anonymisere bilder i seks år. Før kartene gjøres tilgjengelige blir ansikter og bilskilt gjort uskarpe. For å minimere problemet med mye biler og folk utføres innsamlingen på tidspunkter hvor det er færrest mulige ute på veiene.

Hvis noen uansett skulle være misfornøyd med bildene og måten de er anonymisert på kan man rapportere det i appen.