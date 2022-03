Nå kommer AMDs første Epyc-prosessorer med stablet cacheminne

AMD lanserer i dag en ny serie med datasenterprosessor i Epyc-familien. Disse tilsvarer i stor grad de eksisterende produktene i den Zen 3-baserte Milan-generasjonen (7003 Series), men med én viktig forskjell, nemlig at de nye har tre ganger så mye L3-cacheminne. Kodenavnet for denne versjonen er Milan-X.

AMD Epyc med 3D V-Cache, uten deksel. Her ser man alle de ni brikkene som prosessoren består av. Illustrasjon: AMD

Milan-X-prosessorene, også kalt for 7003 High Cache Series, består egentlig av ni separate brikker. Den ene av disse tar seg av I/O. De åtte andre er CCD-er (Core Complex Dies) som hver inneholder mellom to og åtte Zen 3-kjerner og 96 megabyte med L3 cacheminne som kan deles fritt mellom kjernene i den samme CCD-en. Totalt har de nye prosessorene 768 megabyte med L3 cacheminne.

Fram til nå har Epyc-prosessorene blitt levert med 32 megabyte delt L3 cacheminne i hver CCD, til sammen 256 megabyte.

Stabling av minne

Plassen i CCD-ene har til nå begrenset hvor stort L3-cacheminnet har kunnet være, men i Milan-X-prosessorene sprenges denne grensen ved hjelp av teknologien AMD kaller for 3D V-Cache, som går ut på å bygge cacheminne i høyden ved å stable såkalte chiplets oppå hverandre.

Beskrivelse av forskjellen på AMD Epyc med og uten 3D V-Cache. Illustrasjon: AMD

Ifølge AMD vil det mye større L3 -acheminnet i Milan-X-prosessorene kunne gi betydelig høyere ytelse, men bare i de tilfellene hvor programvaren kan utnytte den økte størrelsen og datasettene er så store at de ikke har fått plass i L3-cacheminnet til nå.

Oppgaver som ikke vil dra noen nytte av den større minnet, er tilfeller hvor «cache miss»-andelen er nær null uansett, hvor dataene i stor grad blir delt mellom kjernene i prosessoren(e) eller CPU-intensive tilfeller hvor dataene bare brukes én gang, for eksempel strømmedata.

Fra 16 kjerner

I denne omgang har AMD kommet med fire ulike Milan-X-baserte Epyc-prosesser. Disse gjenkjennes ved at modellnummeret avsluttes med en X. Den nye toppmodellen heter 7773X og har 64 kjerner klokket med en grunnfrekvens på 2,20 GHz og en maksimalfrekvens på 3,50 GHz. Prisen for denne er oppgitt til 8800 dollar per stykk i kvanta på tusen enheter.

Den enkleste utgaven har 16 prosessorkjerner som i utgangspunktet er klokket til 3,05 GHz, men som kan skyves opp i 3,80 GHz i korte perioder. Denne utgaven koster i utgangspunktet 4185 dollar per stykk i kvanta på tusen enheter.