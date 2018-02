Nå kommer de første 802.11ax-produktene. Dette må du vite om arvtakeren til dagens wifi-standard

Sertifisering av den kommende 802.11ax-standarden som skal overta for 802.11ac Wave 2, som brukes i dagens trådløse aksesspunkter, ventes ikke å begynne før sent 2019 eller tidlig 2020. Likevel har flere produsenter allerede annonsert sine første 802.11ax-kompatible produkter, og både Intel, Qualcomm og Broadcom har lansert brikkesett som gjør det mulig for produsentene å bygge neste generasjon wifi-produkter.

Det er bransjeorganisasjonen Wi-Fi Alliance som definerer nye wifi-standarder. Organisasjonen uttalte i januar til The Verge at de ikke forventer å se utstrakt bruk av 802.11ax før 2019, ettersom sertifisering av produktene ikke starter før i 2019.

Produsenter av trådløst utstyr til forbrukermarkedet har imidlertid ikke for vane å vente på sertifisering eller endelige standarder før de lanserer nye produkter, ettersom det i forbrukermarkedet gjerne legges mer vekt på å hele tiden ha det siste og raskeste. Bedriftskunder vektlegger på den annen side vanligvis først og fremst stabilitet, og at produktene skal være godt testet.

De første produktene er annonsert

Det har likevel ikke forhindret selskapet Aerohive Networks i å annonsere det de hevder skal være markedets første 802.11ax-baserte aksesspunkter for profesjonelt bruk. Selskapet skriver i en pressemelding at de i midten av 2018 lanserer tre nye aksesspunkter, AP630, AP650 og AP650X, som alle har 802.11ax. Alle aksesspunktene er utstyrt med Aerohives programvaredefinerte tobånds 5 GHz-radioteknologi.

Aerohive kommer i midten av 2018 med aksesspunkter basert på den nye 802.11ax-standarden. Foto: Aerohive

De fleste 802.11ax-produktene vil imidlertid ikke dukke opp før mot slutten av 2018. Teknologisjef Jan Solhøy i Cisco Systems Norway skriver i en kommentar til digi.no at også de har 802.11ax-produkter underveis.

Asus RT-AX88U. Foto: Asus

– Endelig dato er ikke fastsatt, men som markedsleder innen wifi-løsninger leder og følger Cisco utviklingen veldig tett og leder også mye av sertifiseringsløpene innen 802.11ax-standarden, sier Solhøy.

På CES-messen i Las Vegas i januar annonserte flere produsenter av forbrukerprodukter 802.11ax-baserte trådløse rutere. Blant annet viste D-Link frem en trådløs ruter (ruter med aksesspunkt) kalt DIR-X9000. De kaller det for en «AX1100 Ultra Wi-Fi-ruter», og som det fremgår av navnet er det snakk om en hastighet på opptil 11.000 Mbit/s – vel å merke når man kombinerer maksytelsen til alle de tre kanalene (2,4 GHz + to 5 GHz-bånd). DIR-X9000 vil komme på markedet en gang i løpet av andre halvår 2018.

Også Asus har lansert et ax-produkt, Asus RT-AX88U. Denne har to bånd – ett 2,4 GHz-bånd og ett på 5 GHz. Også denne skal komme på markedet i andre halvår.

Når kommer mobiltelefoner og pc-er med 802.11ax?

802.11ax er i utgangspunktet ikke særlig raskere enn 802.11ac. I denne standarden er det lagt vekt på at wifi-nettene bedre skal håndtere veldig mange samtidige enheter i de trådløse nettene – og det er gjerne det som er den største utfordringen nå som «alt» skal kommunisere trådløst.

I tillegg til at 802.11ax bedre håndterer mange trådløse klienter i nettet, er det også innebygde strømsparefunksjoner som skal gi bedre batteritid på for eksempel mobiltelefoner. Dette fungerer ved at aksesspunktene kan gi beskjed til klientene om at de bør bytte til hvilemodus for å spare strøm.

For at du skal kunne ha nytte av et aksesspunkt med 802.11ax, må du selvfølgelig ha pc-er, mobiltelefoner, nettbrett eller andre enheter som støtter den nye standarden. Det forutsetter at det finnes brikkesett ikke bare for aksesspunkter, men også for pc-er og mobiltelefoner.

MIMO Multiple Input, Multiple Output. Dette er en teknologi som utnytter et fenomen som kalles multipath, som innebærer at når et radiosignal sendes ut så vil det reflekteres fra tak, vegger og ulike gjenstander og deretter komme til mottakerantennen fra flere ulike retninger og vinkler. Siden signalet reflekteres fra ulike objekter vil det kunne ankomme antennen i mottakeren på litt ulike tidspunkter. Dette kan forårsake interferens og dårligere ytelse. Men forskerne har klart å utnytte multipath til noe positivt i stedet – nemlig å øke ytelsen til trådløse nett, i stedet for å lage problemer. MIMO øker ytelsen ved å bruke flere smarte sendere og mottakere – og antenner – og kombinerer flere datastrømmer som kommer fra ulike retninger og til ulike tidspunkter.

Det er rundt et år siden Qualcomm lanserte sin IPQ8074-brikke for trådløse rutere og aksesspunkter, samt QCA6290-brikken for bærbare pc-er, mobiltelefoner og nettbrett. I februar 2018 lanserte brikkeprodusenten nok et 802.11ax-brikkesett for klientenheter – Qualcomm WCN3998. Denne støtter 8x8 MU-MIMO (Multi User, Multiple Input and Multiple Output) – der MU-MIMO er en videreutvikling av MIMO som gjør at aksesspunktet kan sende og motta data til flere enheter samtidig. Man slipper altså å vente på tur, med bedre ytelse som resultat. Se faktaboks for mer informasjon om MIMO. 8x8 betyr åtte antenner for sending og åtte for mottak.

I tillegg til ax-støtte har dette brikkesettet også fått støtte for WPA3-protokollen, som skal gi sikrere kryptering av trådløse nett. Les mer om WPA3 og hva som er nytt her.

En annen brikkeprodusent, Broadcom, lanserte i august en serie 802.11ax-brikker under paraplyen Max WiFi. Dette består av brikker for trådløse produkter for både forbrukermarkedet og for aksesspunkter beregnet på bedrifter, samt et eget brikkesett for mobiltelefoner.

I januar kom også Intel på banen, med 802.11ax-brikkesett beregnet på trådløse rutere for privatmarkedet. Det er snakk om brikkesett for 2x2 og 4x4-produkter, altså med to sendere/mottakere eller fire sendere/mottakere.

