Nå skal Chrome slå ned på den plagsomme reklamen i videoer

Et av de mange irritasjonsmomentene ved å surfe på nettet er de evinnelige annonsene, som ikke minst også invaderer videoer. På Chromium-bloggen kan man nå lese at Googles nettleser Chrome snart skal gjøre reklame i videoer mer levelige.

Fra den 5. august i år skal Chrome nemlig slutte å vise annonser som defineres som de mest forstyrrende og invaderende –basert på de nye standardene som Coalition for Better Ads nylig presenterte.

Innhenter omfattende data

Coalition for Better Ads er en sammenslutning som blant annet består av Google, Facebook, Microsoft og en rekke andre store mediebedrifter, som har jobbet med å identifisere de mest plagsomme reklametypene på nettet gjennom omfattende innhenting av empiriske data og tilbakemeldinger fra brukere.

Standardene som nå er definert omfatter kortformat-videoer, altså videoer som er kortere enn åtte minutter lange, og er basert på data fra over 45 000 forbrukere i åtte land som til sammen representerer 60 prosent av det globale markedet for nettannonsering.

Dataene som er hentet inn viser at det hovedsaklig er tre ulike typer videoreklame som oppleves som spesielt forstyrrende, og som derfor defineres som uakseptable av de nye standardene.

Slutt på reklamer midt i videoen

Den første typen er de lange reklamene på mer enn 31 sekunder som avspilles før en video starter, og som ikke kan hoppes over før etter fem sekunder.

Den andre typen er reklamene som plutselig dukker opp midt i en video, og den siste er bilder eller tekst som legges over en video som avspilles og som vises i den midtre tredjedelen av avspillingsvinduet eller dekker mer enn 20 prosent av videoen.

Fra 5. august vil Chrome slutte å vise denne typen annonser på nettsider i alle land. Som kjent er Google selv en stor leverandør av annonser i videoer via sin YouTube-tjeneste. Selskapet opplyser at også YouTube skal gjennomgås for å møte de nye standardene, og Google skal oppdatere sine produkter på tvers av annonseplattformene som følge av de nye standardene.