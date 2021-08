Nå skal det bli lettere å bytte til Android

Googles gjenopprettingsapplikasjon inneholder kode som avslører en bytt til Android-app. Det kommer frem etter en gjennomgang av 9to5Google.com. Googles verktøy er ikke det eneste i kampen om mobilkundene. Samsung lanserte tidligere i måneden en kampanje der de deler ut bokser med alt du trenger for å bytte til Samsung.

Enkle steg

App-gjennomgangen til 9to5Google viser at Google lager en app til Apples applikasjonsbutikk, tilsvarende Apples move to iOS, som allerede er tilgjengelig for Android-brukere. Deretter tar den deg gjennom en steg for steg-prosess. Koden viser også at Google legger inn en overfør-apper-funksjon. Det er usikkert hvordan den vil fungere, men den vil mest sannsynlig finne liknende applikasjoner når du har applikasjoner som ikke finnes for Android, slik Apple gjør i sin overføringsapplikasjon. Har du betalt for noen applikasjoner, må du naturlig nok kjøpe dem på nytt.

Samsung deler ut kabler og adapter

Google er seint ute med en slik applikasjon, flere av produsentene har allerede applikasjoner med samme funksjoner. Samsung tar nå sin Smart Switch-applikasjon ut av programvareverdenen og inn i den fysiske verdenen. Den koreanske mobilgiganten har lansert en kampanje der de deler ut Smart Switch-kit. Det inneholder kabel og adapter og steg for steg-guide, slik at det skal bli lettere å overføre all data med kabel, og det kan bestilles gratis fra Samsung. I tillegg til kabel og adapter har de også satt opp en egen telefonlinje for å hjelpe kunder med å bytte.

Samsungs Smart Switch-kit inneholder instruksjoner, kabel og adapter for å overføre all data mellom telefoner. Foto: Samsung

Kampanjen er et klart tegn på at de prøver å nå ut til dem som treger en ekstra dytt for å bytte system. I en pressemelding skriver de at kampanjen er spesielt målrettet denne sommeren, om det er en satsing som vil pågå lenge, vet vi ikke.

– Våre data viser at sommeren fortsatt er en sterk salgsperiode. Samtidig vet vi gjennom kundeundersøkelser at flere og flere er interesserte i en Samsung-telefon, men ikke helt tør å ta steget og bytte, sier Sargon Demirdag, markedsføringsdirektør i Samsung Norden, i pressemeldingen.

Kampanjen ble lansert rett før Samsung skal holde storlansering 11. august, der det mest sannsynlig kommer nye telefoner.

Fem år på etterskudd

Apples bytt til iOS-applikasjon har vært i Googles applikasjonsbutikk i fem år, og Google har nok levd lenge på applikasjonene til Samsung, Oneplus og de andre produsentene. Når applikasjonen kommer, vil det kanskje bli litt lettere å bytte mellom plattformer.