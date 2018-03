Nå skal EU gi tusenvis av europeiske byer gratis WiFi-hotspots – og Norge er med

For en stund siden lanserte EU et initiativ som heter WiFi4EU, som tar sikte på å gi tusenvis av byer innenfor det såkalte digitale fellesmarkedet gratis WiFi-hotspots, altså offentlige punkter der man kan koble seg på Internett helt gratis. I en pressemelding melder EU nå at prosjektet har kommet ett steg lengre.

EU-kommisjonen har nemlig nå lansert WiFi4EU-portalen hvor interesserte byer kan registrere seg og konkurrere om pengepotten som EU har satt av til å finansiere utbyggingen av WiFi-punktene.

Norge er altså en del av EUs digitale fellesmarked, og er også omfattet av prosjektet. Hele listen over norske byer som er kvalifisert til å delta i prosjektet finner du i dette dokumentet. Du kan også følge med på hvem som har registrert seg, og i skrivende stund er det Asker, Røyken, Hurum, Lillehammer og Nordkapp som hittil har skrevet seg opp av norske byer.

1,1 milliarder kroner i potten

I potten ligger det 120 millioner euro, cirka 1,1 milliarder kroner, som skal fordeles frem til år 2020. I første omgang skal det deles ut 15 000 euro hver til 1000 byer, men på lengre sikt er målet at opptil 8000 europeiske byer av alle størrelser skal omfattes av WiFi-satsingen. EU vil bevisst jobbe for at spredningen blir så stor som mulig, slik at de fleste europeere vil befinne seg nær en hotspot uansett hvor man bor.

Pengene som deles ut skal brukes til å finansiere utstyr og installasjonskostnader, mens byene selv må bære ansvaret for å betale for Internett-abonnementet og driften av nettverkene i minst tre år.

Meningen er at WiFi4EU-tilgangspunktene skal settes opp i offentlige områder som for eksempel biblioteker, museer, parker og andre typer offentlig tilgjengelige fellesarealer. Ifølge EU vil de WiFi4EU-finansierte nettverkene være helt gratis, uten reklame og vil ikke samle inn personlige data.

Registreringen av byer er altså i full gang nå, og den første puljen av byer som har registrert seg kan søke om 1000 utbetalinger på 15 000 euro hver den 15. mai i år. EU vil kunngjøre mottakerne på et senere tidspunkt. I løpet av de neste to årene vil det komme fire slike kunngjøringer til.

Samtidig er EU nå ute etter de amerikanske nettgigantene »