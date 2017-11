Nå skal Kotlin-språket få langt flere bruksområder

Kotlin er det relativt nye programmeringsspråket som flere spår at vil erstatte Java som det primære språket for app-utvikling til Android. Men språket har flere bruksområder enn dette.

Det er Jetbrains som står bak Kotlin, etter at et av selskapets utviklerteam skapte språket i 2011. Selskapet er ellers mest kjent for å lage utviklerverktøy.

Programvare skrevet i Kotlin kjøres i utgangspunktet i den samme virtuelle maskinen som Java-basert programvare, altså JVM (Java Virtual Machine) eller tilsvarende. Men nå har det skjedd en utvikling som frigjør Kotlin fra JVM.

Systemspesifikk

Nylig introduserte Jetbrains det som kalles for Kotlin/Native, en teknologi som gjør det mulig å kompilere Kotlin-kode til systemspesifikk programvare som kan kjøres uten noen virtuell maskin.

Dette er gjort mulig ved hjelp av en LLVM-basert (Low Level Virtual Machine) «backend» til Kotlin-kompilatoren og systemspesifikke implementeringer av runtime-biblioteket til Kotlin.

Dette gjør det mulig å bruke Kotlin til å programmere programvare som kan kjøres på Windows, Linux, Macos, Ios, Android og nettlesere i form av Webassembly.

Med dette kan Kotlin bli et alternativ til mange andre språk, kanskje til og med C/C++ i en del tilfeller. Kotlin/Native kan allerede samhandle med C-biblioteker.

IDE

Det er vel og bra, men en kompilatorløsning er ikke nok for at utviklere skal ta det i bruk. Derfor kom Jetbrains for noen få dager siden med en betautgave av andre utviklerverktøy for Kotlin/Native.

Mens Kotlin til nå har vært støttet av utviklerverktøyet Intellij IDEA, integreres Kotlin/Native langt mer med teknologier for systemspesifikk utvikling. Derfor har Jetbrains valgt å tilby Kotlin/Native-støtte i selskapets integrerte utviklermiljø (IDE) for C og C++, CLion.

Det er den nyeste betautgaven av CLion, 2017.3, som støtter dette, etter at man har installert plugins for Kotlin og Kotlin/Native.

Snart kan man opprette Kotlin/Native-prosjekter i Jetbrains CLion. Bilde: Jetbrains

I utgangspunktet er IDE-støtten for Kotlin i CLion den samme som i IntelliJ IDEA, men i tillegg skal det tilbys en debugger basert på LLDB og et eget testrammeverk for Kotlin/Native. På litt lenger sikt loves det også blant annet full interoperabilitet med systemspesifikke biblioteker.

