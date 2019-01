Nå skal Mozilla satse på Thunderbird igjen

Mozillas litt mindre kjente programvare, epostklienten Thunderbird, har i mange og lange perioder måtte leve med å bli neglisjert mens storebror Firefox har fått det meste av oppmerksomheten. Selv om Thunderbird jevnlig har fått feil- og sikkerhetsoppdateringer, har det vært langt mellom hver gang programvaren har fått ny eller forbedret funksjonalitet.

Thunderbird 60, som kom i august i fjor, var likevel et unntak. Den inkluderte en rekke små, men nyttige forbedringer, inkludert støtte for innlogging med FIDO U2F-baserte sikkerhetsbrikker og mer kalenderfunksjonalitet.

Voksende utviklerteam

I løpet av året har Thunderbird-teamet vokst betydelig, slik at det nå teller åtte fulltidsansatte. I løpet av de kommende månedene skal det ansettes ytterligere seks personer, hvorav de fleste er utviklere som skal jobbe med å gjøre programvaren raskere, mer stabil og enklere å bruke.

I tillegg så er det mange eksterne utviklere som på mer eller mindre frivillig basis bidrar til Thunderbird. Mozilla ønsker også å gjøre det enklere for nye bidragsytere å dykke ned i prosjektet.

Alt dette opplyser Mozilla i et blogginnlegg denne uken.

Mer fart

Med langt større ressurser enn på lenge, vil det også bli mulig å gjøre større og mer grunnleggende forbedringer i Thunderbird. I første omgang kan det se ut som at det er ytelse det skal fokuseres på. Blant annet siktes det mot å gi programvaren støtte for å kjøre flere prosesser på en gang, slik at ikke brukergrensesnittet henger når andre deler må gjøre ressurskrevende operasjoner, for eksempel å ta imot all eposten som har kommet inn siden juleferien startet.

Dessuten skal filtreringen av epost i framtiden gjøres asynkront med JavaScript i stedet for synkront med C++ som i dag.

Det loves også at i alle fall én av de nye utviklerne skal jobbe dedikert med brukergrensesnittforbedringer.

Gmail-fokus

Et annet kjerneområde skal være integrasjonsforbedringer, både i samspillet med operativsystemet som programvaren kjøres på og overfor utvalgte eposttjenester, og da i første rekke Googles Gmail.

Blant annet loves det bedre støtte for Gmails etiketter, men også annen Gmail-spesifikk funksjonalitet.

Et annet området som skal forbedres, er brukeropplevelsen i tilknytning til kryptert epost. Det skal ansettes en egen utvikler med ansvar for nettopp dette.

Flere detaljer om Thunderbird-planene for 2019 finnes i denne epostlisten.

