Epostklienten Thunderbird får leve videre

Thunderbird, epostklienten som i stor grad er basert på de samme teknologier som nettleseren Firefox, har i mange år blitt behandlet som et stebarn hos Mozilla. Prosjektet har derfor stått i fare for å bli lagt ned, til tross for at programvaren har mer enn 25 millioner brukere.

I 2015 kom det signaler om at Mozilla ville kvitte seg med hele prosjektet. Begrunnelsen var at Thunderbird og Firefox hadde konkurrerende behov.

Siden da er det ikke all verdens som har skjedd. Thunderbird vedlikeholdes fortsatt, selv om det er langt mellom de store nyhetene. Men hele tiden har det blitt jobbet med å finne ut av det hele.

Fortsatt samarbeid

Denne uken ble situasjonen til Thunderbird omsider avklart. Mozilla trekker seg ikke helt ut, men skal fortsette å være Thunderbirds juridiske, regnskapsmessige og kulturelle hjem, så Thunderbird Council greier å redusere sin driftsmessige og tekniske avhengighet av Mozilla, og forutsatt at forholdet mellom de to organisasjonene forblir godt.

I en periode over flere måneder har Thunderbird Council arrangert donasjonskampanjer, og dette har ifølge Mozillas Philipp Kewisch vært såpass vellykket at Thunderbird nå skal flyttes vekk fra dagens Mozilla-sponsede infrastruktur og over på thunderbird.net. Organisasjonen skal også drifte flere Thunderbird-spesifikke tjenester, slik som tjenesten som sørger for det automatiske konto-oppsettet i epostklienten.

Skal bli Gecko-fri

Kewisch forteller at selv om Thunderbird nok kommer til å være basert på Gecko, nettlesermotoren til Firefox, i lang tid ennå, er det et mål for prosjektet å bli uavhengig av denne på lang sikt.

– Thunderbird Council er optimistiske for framtiden. Med det organisatoriske spørsmålet ute av verden, kan vi fokusere på de tekniske utfordringene i stedet. Thunderbird vil forbli en Gecko-basert applikasjon i alle fall på mellomlang sikt, men mange av de teknologiene som Thunderbird avhenger av i denne plattformen, vil én dag ikke lenger bli støttet. Den langsiktige planen er å migrere koden vår til webteknologier, men dette vil kreve tid, personale og planlegging, skriver Kewisch, som legger til at organisasjonen nå ønsker knytte til seg dyktige utviklere som kan bidra på frivillig basis.

