Nå skal også Github fjerne slaveriinspirerte uttrykk fra systemene

Protestene mot det amerikanske politiets ofte hardhendte behandling av afroamerikanere har ført til flere programvaremiljøer igjen har begynt å se på deres egen bruk av ord og uttrykk som kan oppleves som negative for etterkommerne av slaver.

Master/slave

Ikke minst gjelder dette de relativt vanlige betegnelsene master og slave. Disse referer ofte til en arkitektur hvor én utvalgt (master) prosess eller enhet leder eller har kontroll over én eller flere lignende prosesser eller enheter (slaver).

Dette kan for eksempel være en klokke (master), som andre klokker (slaver) stilles etter. Det kan være et databasesystem (master) som replikeres til andre servere (slaver). Og mange husker sikkert at når to gamle IDE-/parallell ATA-harddisker skulle kobles til samme kabel, så måtte man sørge for at den ene var satt som master og den andre som slave, noe som ble angitt ved å flytte en såkalt jumper, en form for elektrisk bryter, på harddiskene. Med SATA ble alt mye enklere.

I forrige uke tok Matt Ahrens, en av skaperne av filsystemet ZFS, til orde for at alle unødvendige referanser til slaveri bør fjernes fra kodebasen til prosjektet, som er lagret hos Github. Dette er omtalt av The Register. Avhengig av hvordan ordet slave(s) er brukt i kildekoden og dokumentasjonen, vil det bli erstattet av ordene dependent, dep eller dm-deps, som kanskje er vel så beskrivende.

Github neste?

Nå kan det se ut til at også Github selv planlegger med å gjøre en lignende endring, ved endring av betegnelsen på hovedgrenen fra master til main, eller noe tilsvarende.

Dette er bare to av de ferskeste eksemplene. En rekke databaseleverandører har for lengst gått bort fra bruken av master/slave og bruker enten i stedet main og secondary eller primary og replica. Tilsvarende har blitt gjort i kildekoden til Chromium.

Selv om disse endringene kanskje ikke er så omdiskuterte, så er det nok ikke alle som er enige. Det at uttrykket enkelte steder først i 2020 blir tatt ut av bruk – 16 år etter at master/slave ble kåret til det mest politisk ukorrekte uttrykket i 2004 – tyder på dette.

Svarte- og hvitelister

En annen, foreslått endring som i større grad er omdiskutert, blant annet i e-postlisten til Linux-kjernen, er knyttet til ordene blacklist og whitelist. Det er foreslås å erstatte ordene med for eksempel blocklist og allowlist.

Enkelte mener at blacklist og whitelist ikke har noe med hudfarge å gjøre, og dermed ikke kan være krenkende, mens andre mener at kostnaden ved å bruke uttrykk som ingen vil ta seg nær av, er så lav at det uansett bør gjøres.

Heller ikke denne diskusjonen er ny, og ordene frarådes bruk i Googles ordliste for utviklere.