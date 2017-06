Nå spøker det for sykehusenes milliardavtale med HPE – har registrert 150 pålogginger fra Malaysia

Helse Sør-Øst innrømmer at de ikke har kontroll på moderniseringen av infrastrukturen i sykehusene på Østlandet. En terminering av gigantavtalen med HPE står kanskje på trappene.

– Det er en reell mulighet, sier toppsjef Cathrine Lofthus i helseforetaket i et ekstraordinært styremøte onsdag morgen, ifølge NRK.

86 utlendinger med tilgang

Revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) mener å ha påvist at 86 utlendinger hatt tilgang til nordmenns helseopplysninger.

Syv av brukerne skal ha logget seg inn på servere med pasientinformasjon, kommer det frem av revisjonsselskapets rapport.

– Det har vært 150 pålogginger fra Malaysia. Dette kan være i strid med avtalen, sier Are Muri i PwC til NRK.

Det er den endelige rapporten fra PwC som ble behandlet i det ekstraordinære styremøte onsdag morgen.

– Pasientdata ikke godt nok sikret

Rapporten viser at 36 personer har hatt utvidede tilganger, og at det ikke foreligger en fullgod risikovurdering av den eksisterende IKT-infrastrukturen.

Ifølge PwC burde og kunne skandalen vært unngått om kunnskap om eksisterende tilstand og risiko innen IKT-infrastruktur hadde vært bedre belyst i prosessen.

Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth krever at toppledelsen i Helse Sør-Øst trekker seg. Foto: NTB scanpix

– Dessverre får vi nå den endelige bekreftelsen på det NITO har påpekt i lang tid. Pasientdata har ikke vært godt nok sikret. Arrogansen fra topplederne i Helse Sør-Øst må ta slutt. Nå må det lyttes til IKT-fagkompetansen, sier president Trond Markussen i fagforeningen NITO.

Krever at ledelsen går

Helsepolitisk talsperson Ketil Kjenseth i Venstre mener toppledelsen i Helse Sør-Øst har tatt for lett på pasientsikkerheten når de har gått for tjenesteutsettelse av infrastrukturen.

– Å sikre pasienters helseopplysninger er en kjerneoppgave for Helse Sør-Øst RHF. Der har de sviktet. Jeg står fast på at administrerende direktør og styreleder har tatt for lett på oppgaven, og bør trekke seg, sier Venstre-politikeren til NRK.

Han mener sluttrapporten fra PwC viser at norsk helseinfrastruktur har en lang vei å gå før man kan anse den som tilstrekkelig sikret.

– Dette ble i altfor liten grad formidlet i Kvinnsland-utvalgets rapport om et framtidig alternativ til å avvikle de fire regionale helseforetakene. PwC-rapporten er et godt dokument for å starte avviklingen med å innføre ett felles helseforetak for IKT, sier Kjenseth.