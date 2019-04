Nå støttes Chrome-utvidelser av to Android-nettlesere

Kiwi Browser er nok ikke den mest kjente av de Chromium-baserte nettleserne der ute, men nå har den kommet med funksjonalitet som kanskje gjør at flere får øynene opp for den nå ett år gamle nettleseren. Den skal være den andre nettleseren for Android som får støtte for Chrome-utvidelser. Den første var Yandex Browser, som fikk slik støtte allerede i fjor.

Ifølge en artikkel hos XDA Developers støtter ikke Googles egen Chromium-rammeverk for Android utvidelser, så utvikleren av Kiwi Browser, som er kjent som Arnaud, har tilsynelatende måttet implementere dette selv.

Ikke alle utvidelser fungerer

I teorien skal alle Chrome-utvidelser som ikke har x86-basert funksjonalitet kunne fungere i Kiwi Browser, men i praksis er det nok ikke alle som har brukergrensesnitt som egner seg til dette.

Når man først har installert den nyeste versjonen av Kiwi Browser, må støtte for utvidelser aktiveres. Det gjøres ved å taste inn chrome://extensions i adressefeltet og deretter å aktivere utviklermodus på siden som da vises.

Deretter kan brukerne besøke Chrome Nettmarked med Kiwi Browser og installere de utvidelsene på vanlig måte.

XDA Developers beskriver også hvordan nedlastede utvidelser kan installeres fra filsystemet til Android-enheten.

