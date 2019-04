Microsoft Edge basert på Chromium er klar for testing

Selv om det har vært lekkasjer, var det først i går at det ble mulig å laste ned en testversjon av den Chromium-baserte utgaven av Microsoft Edge-nettleseren. I første omgang dreier det seg om en utviklerversjon og en canaryversjon til Windows 10 som vil bli oppdatert henholdsvis ukentlig og daglig.

Etter hvert som den modnes, vil nettleseren også tilbys i en betakanal som oppdateres hver sjette uke, altså i samme takt som Chromium.

Senere skal den Chromium-baserte nettleseren også komme i testversjoner til Windows 8.x, Windows 7 og MacOS.

Fjerner og legger til

Selv om Edge nå får samme nettlesermotor som Chrome, Opera, Vivaldi, Brave og en rekke andre nettlesere, betyr ikke dette at nettleserne blir like. Konkurransen flyttes i stedet til brukergrensesnittet og omkringliggende tjenester. I overskuelig framtid vil det kun være Mozilla og Apple som lager konkurrerende nettlesermotoren til Chromium med Blink.

Allerede er det klart at Microsoft har fjernet eller erstattet en mengde tjenester som finnes i Chromium eller Chrome. En del av disse er svært Google-orienterte, og Microsoft ønsker selvfølgelig å bruke sine egne, tilsvarende tjenester i stedet.

Listen nedenfor skal stamme fra en presentasjon som Microsofts Christian Fortini skal holde under BlinkOn-konferansen i dag. Den har blitt funnet av Twitter-brukeren The WalkingCat. Lenker til flere andre presentasjoner som skal brukes i BlinkOn-foredrag i dag, finnes på denne siden.

Liste over tjenester i Chromium eller Chrome som Microsoft har skrudd av eller erstattet i den kommende, Chromium-baserte Microsoft Edge-nettleseren. Illustrasjon: Microsoft

Det er i alle fall klart at Bing vil være standard søketjeneste i adressefeltet. Edge skal bruke Windows Defender SmartScreen til å beskytte mot phishing og skadevare. Innlogging og synkronisering gjøres ved hjelp av Microsoft Account, Azure Active Directory og Microsoft Activity Feed Services. I nye faner vil det bli vist nyheter fra Microsoft News.

Betydelige bidrag

Under foredraget skal Fortini blant annet fortelle hvorfor Microsoft har valgt å basere neste generasjon av Edge på Chromium. De viktigste årsakene er å sikre bedre webkompatibilitet for kundene, gjør livet enklere for utviklere ved å bidra til en mindre fragmentert web, å tilby den samme og hyppig oppdaterte nettleseren til alle støttede Windows-versjoner, samt så samle kreftene med blant annet Google for å videreutvikle weben.

Blant de områdene Microsoft ønsker å bidra til å forbedre Chromium-plattformen, og dermed også de øvrige nettleserne som er basert på den, inkluderer tilgjengelighetsfunksjonalitet, ARM 64-støtte, styling av undertekster, Windows Text Services Framework, PDF-forbedringer, batteritid, minnebruk, jevnere skrolling, bedre navigering med tastaturet («caret browsing»), støtte for Windows touch keyboard, utviklingsverktøy og webautentisering.

Det sistnevnte inkluderer blant annet støtte for Windows Hello, noe som kom på plass i Chrome 73. Windows 10-endringene som kreves, er likevel ennå ikke klare til lansering.

To DRM-teknologier for strømming

I tillegg kommer selvfølgelig all den funksjonaliteten som skal gjøre at Edge skiller seg ut. Dette inkluderer blant annet støtte for selskapets egen PlayReady DRM-teknologi, som i alle fall Netflix bruker i forbindelse med 4K-innhold med HDR (High Dynamic Range) eller Dolby Vision. Edge skal i tillegg støtte Googles Widewine-teknologi, noe den ikke gjør i dag.

Selve utseendet til nettleseren vil trolig bli betydelig endret i tiden framover, delvis basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Dette er blant de egenskapene til Edge som Microsoft tydelig har sagt ifra om at ikke vil bli delt med Chromium-fellesskapet.

User-agent

I loggene vil Chromium-utgaven av Edge kunne kjennes igjen som «Edg», noe som allerede gjelder Android- og iOS-utgavene av nettleseren. Dagens EdgeHTML-baserte Edge kalles for «Edge». Se eksemplene nedenfor

Dagens User-agent-informasjon:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763

Den nye User-agent-informasjonen:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.48 Safari/537.36 Edg/74.1.96.24

