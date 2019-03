Nå vil Google spørre deg hvilken nettleser og søkemotor du ønsker å bruke

Google skrev tirsdag et blogginnlegg som forteller at IT-giganten har vært i samtaler med EU-kommisjonen i snart ti år om hvordan deres produkter funker.

I bloggen skriver Google blant annet at de nå kommer til å legge mer fokus på at telefoneiere med mobiloperativsystemet Android skal kunne velge selv hvilken nettleser og søkemotor de ønsker å bruke.

Dette innebærer at Google kommer til å spørre europeiske forbrukere med Android-telefoner hvilken nettleser og søkemotor de ønsker å bruke. Slik vil kundene selv kunne velge hva de ønsker å bruke basert på et bredt utvalg applikasjoner.

Mener Google har hatt en fordel over konkurrentene

Dersom du kjøper en Android-telefon i dag vil nemlig Google Chrome og Googles søkemotor allerede være installert på telefonen. Ifølge Reuters mener EU at dette har gitt Google en urettferdig fordel over konkurrentene.

Google skriver for så vidt i bloggen at det alltid har vært mulig å laste ned nettlesere og søkemotorer som ikke er knyttet til IT-giganten, men hinter til at det ikke har blitt kommunisert godt nok til forbrukere tidligere.

Det står imidlertid ingenting i bloggen som tilsier når denne endringen trer i kraft annet enn at det kommer til å skje i løpet av de neste månedene.

Svimlende bøter

Selskapet fikk i dag bot på 13,7 milliarder kroner for brudd på EUs lover, mer spesifikt grunnet konkurransedrepende restriksjoner i Googles kontrakter med tredjepartsannonsører.

Google har mottatt tre bøter totalt fra EU, men fjorårets bot var rekordstor. IT-selskapet måtte punge ut over 40 milliarder kroner for å ulovlig binde Android-forbrukere til nettleseren Google Chrome og Googles søkemotor.