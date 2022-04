Nå vil Netflix prøve billigere abonnement med reklame

Netflix-sjef Reed Hastings fortalte under siste inntektsrapportering til aksjonærene at selskapet nå vurderer å tilby billigere abonnementer med reklame, skriver Engadget.

Hastings fortalte at han synes reklameløsninger er ekstremt avansert og at han personlig liker hvor enkelt det er med vanlige abonnementsløsninger. Han sa at likevel vil en løsning der man betaler mindre mot litt reklame være noe som «bare gir mening». Netflix forventer at utviklingen av et delvis reklamefinansiert abonnement vil bli fullført i løpet av de neste to årene.

Det ser ut som utvikling av nye løsninger er noe selskapet har behov for. Netflix mistet 200.000 abonnenter i første kvartal i år. De skylder på hardere konkurranse og problemer med vekst som følge av blant annet kontodeling. Ifølge Netflix er det 222 millioner husstander som betaler for Netflix og 100 millioner husstander som deler andres kontoer.

Vil ikke ha skreddersydd reklame

Hastings ser mot strømmetjenester fra Disney, Hulu og HBO som har gjort det bra med reklamefinansierte løsninger i USA. Han sier de kommer til å lage ulike nivåer, slik at de som ikke vil ha reklame, fortsatt kan betale full pris for reklamefri Netflix. Han understreket også for sine aksjonærer at Netflix driver med publisering og ikke ønsker å spore brukerdata for å tilpasse reklamen til brukerne, slik mange gjør.