Nå vil utviklere beholde mye mer av inntektene fra app-salget på Google Play

Google har hittil krevd et gebyr på 30 prosent av salgssummen til alle apper på Google Play, men det er det nå slutt på. Selskapet har nemlig kunngjort (via The Next Web) at de halverer provisjonen til 15 prosent, og dermed vil utviklere sitte igjen med vesentlig mer av inntektene.

Den nye praksisen trer i kraft den 1. juli i år, og den har en viktig hake. App-avgiften på 15 prosent gjelder kun for den første millionen som utvikleren tjener i løpet av ett år, målt i amerikanske dollar, og etter det gjelder den gamle avgiften på 30 prosent.

Gjelder 99 prosent av utviklere

Ifølge Google vil halveringen omfatte så å si samtlige, nærmere bestemt 99 prosent, av utviklere som selger apper på Google Play globalt.

Det uttalte formålet med den kraftige reduksjonen i app-gebyret er å gjøre det lettere for utviklere å realisere idéene sine og bygge bedre produkter.

– Dette er midler som kan hjelpe utviklere med å skalere opp i en kritisk fase av veksten ved å ansette flere ingeniører, utvide markedsføringsteamet, øke serverkapasiteten og mer, skriver Google.

Med dette følger Google etter Apple, som innførte en lignende ordning i fjor høst, men det er en viktig forskjell mellom de to.

Googles ordning mer generøs

Som Apple forklarte gjelder den reduserte satsen på 15 prosent kun for utviklere som tjener opptil én million dollar i salg, og dersom man tjener mer enn dette vil standardsatsen på 30 prosent gjelde for hele den samlede inntjeningen i løpet av et gitt år.

Apples reduserte sats omfatter med andre ord færre utviklere, da de store utviklerne ikke vil nyte godt av den lave provisjonen.

Google opererer derimot med en provisjon på 15 prosent for den første millionen uansett hvor mye utvikleren måtte tjene utover dette beløpet. Dermed er Google ordning vesentlig mer generøs overfor utviklere.