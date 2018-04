Nådeløs boikott setter ZTEs mobilsatsing i dyp krise: – Kan miste Android-lisens

De er i hardt vær etter at USAs handelsmyndigheter la ned forbud mot salg av komponenter og lisensiering av patenter til det kinesiske teknologiselskapet i sju år.

ZTE Corporation vedtok i fjor en bot på opptil 1,2 milliarder dollar, som ledd i et forlik hvor de innrømmet brudd på USAs eksportlovgivning. Saken dreide seg om ulovlig salg av amerikanske produkter til Iran og Nord-Korea.

Boikotten som ble kjent denne uken er utløst av det amerikanske myndigheter hevder er brudd på nevnte forlik. Utfallet kan bli katastrofalt for ZTE.

I stedet for å gi ledere reprimande for salg til land på forbudslisten, skal ZTE ha belønnet dem. Stikk i strid med tidligere løfter. Selskapet blir også beskyldt for å ha løyet til amerikanske myndigheter, går det fram av en ordre signert av USAs handelsminister Wilbur Ross denne uken.

– Selskapets Android-satsing er i fare

Reuters melder at selskapet nå står i fare for å miste sin Android-lisens.

En kilde opplyser til nyhetsbyrået at beslutningen til amerikanske myndigheter kan bety at ZTE ikke lenger får benytte Googles operativsystem i sine mobiltelefoner.

Selv om Android er fri og åpen kildekode, og dermed trolig kan benyttes uavhengig av det amerikanske vedtaket , så tolkes dette som at de risikerer forbud mot å benytte seg av Googles tilhørende tjenester, en ikke uvesentlig del av Android-opplevelsen.

Pakken inkluder populære tjenester som Gmail og Google Maps, men også adgang til å distribuere Play Store og dermed hele økosystemet knyttet til Android-apper. Det vil i så fall være ødeleggende for ZTEs globale salg av mobiltelefoner, skriver Ars Technica.

ZTEs leveranser av smartmobiler utgjorde i fjor 46,4 millioner enheter, viser anslag fra analysefirmaet IHS Markit.

Det gjør dem til verdens sjuende største produsent av Android-baserte smarttelefoner. De er også den eneste kinesiske produsenten som har lansert mobiltelefoner både i Japan og USA, to av verdens tre største økonomier.

Sistnevnte skjedde i fjor høst med lanseringen av modellen Axon M, som utmerker seg med å ha to digre skjermer som kan klappes sammen. Og i oktober 2017 lanserte de verdens første smarttelefon med opptil 1 gigabit/s dataoverføring.

Milliarder på spill

Forbrukerelektronikk med mobiltelefoner under eget navn, men også som OEM-produsent, utgjorde i 2017 drøyt 32 prosent av selskapets inntekter.

Samlet omsatte ZTE i fjor for 108,82 milliarder kinesiske yen eller drøyt 135 milliarder norske kroner. Telekom-utstyr og infrastruktur utgjorde nærmere 60 prosent av dette.

Kina er selskapets viktigste marked med 57 prosent av hver tjente krone. Deretter følger Vesten med omtrent 25 prosent. Selskapet har også en betydelig eksport til Asia utenom Kina som utgjør nærmere 15 prosent av inntektene, viser selskapets årsrapport.

– Uakseptabel reaksjon

Fire dager etter det amerikanske vedtaket har ZTE fredag sendt ut en pressemelding hvor de understreker at selskapet har strukket seg langt og brukt store ressurser på å etterleve forliket.

Forbudet kan sette deres mulighet til å overleve som selskap i fare, samt selskapets videre utvikling, men det gjør også skade for alle partnere, inkludert et stort antall amerikanske underleverandører, konstaterer de.

– Det er uakseptabelt at USAs handelsdepartement urettmessig pålegger oss den mest alvorlige straffen, selv før saken er ferdig etterforsket. Det ignorerer ZTEs kontinuerlige arbeid og framdrift vi har gjort med å overholde eksportoverensstemmelsen. Videre underkjenner dette det faktum at det var ZTE selv som avdekket problemene og umiddelbart meldte ifra, heter det i kunngjøringen.

De lover samtidig å kjempe videre, både i form av fortsatt kommunikasjon mot amerikanske myndigheter, og om nødvendig også ved å ta rettslige skritt.

Alt dette kommer på toppen av en spirende handelkrig mellom USA og Kina, og er neppe egnet til å varme opp det allerede iskalde klimaet mellom de to landene.

I kunngjøringen fra USAs handelminister på mandag blir det hevdet at straffereaksjonen mot ZTE ikke er relatert til noen pågående handelskrig.