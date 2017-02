OSLO (digi.no): Næringsminister Monica Mæland advarer mot at tempoet i digitaliseringen skaper utfordringer som gjør at Norge kan risikere å bli en digital sinke. Derfor inviterte hun på torsdag flere av de store arbeids- og næringslivsorganisasjonene til et digitalt toppmøte, hvor temaet var hvordan Norge kan styrke sin digitale slagkraft. Møtet var et oppfølgingsmøte til et møte statsminister Erna Solberg hadde med IT-toppledere den 11. januar, og en del av arbeidet for å få p