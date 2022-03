Når kjedelige feilmeldinger blir en artig overraskelse

Lenkeråte eller feiltasting. Dette er de vanligste årsakene til at du kommer til 404-side, det vil si side hvor webserveren til et nettsted forteller deg at nettadressen du har benyttet, ikke leder til noen webside som eksisterer.

404 er nummeret på HTTP-responsen med forklaringen «Not Found». I utgangspunktet er ikke dette ment å være en morsom melding– slik som HTTP 418 – og som oftest er den da heller ikke det.

Men mange nettstedeiere har valgt å krydre 404-sidene med litt underholdning. Det gjelder bare i begrenset grad Digis egne 404-sider, som nok bare er til lett glede for gamle Amiga-fans. Siden stammer fra tiden vi var på samme plattform som Tek.no.

Men det er mange andre å ta av, både norske og utenlandske.

La oss starte med Stavanger Aftenblad, som har en veldig lokal vri på det hele:

Man skjønner nok meningen selv om man ikke skjønner alle ordene. Utenlandske besøkende som forsøker å få klarhet i beskjeden ved hjelp av Google Translate, vil derimot slite. Faksimile: Aftenbladet.no

Norske Blockbuster, som strømmer film og serier, har selvfølgelig valgt en filmrelatert referanse på 404-sidene:

Det er vanligvis ikke like sjokkerende å møte en 404-side som det er for Kevin McCallister å oppdage at han er hjemme alene. Men det kan nok være unntak. Faksimile: Blockburster.no

Hos Forsvaret er 404-siden treffende selv når det er bom:

Skivebom, men med mulighet til å treffe blink hos Forsvaret. Faksimile: forsvaret.no

TV 2 er skikkelig lei seg dersom de ikke finner websiden du leter etter:

Triste greier hos TV 2. Faksimile: tv2.no

Oslo kommunes vanlige 404-sider er trøtte greier, men sidene til digitaliseringsetaten Oslo Origo er en helt annen sak:

Gøyal 404-side hos Oslo Origo, hvor den aktuelle nettadressen med en LOAD-kommando fra diskettstasjon (8,1). Den ender selvsagt med «syntax error». Faksimile: labs.oslo.kommune.no

Universitetet i Oslo prøver seg med en liten morsomhet, i alle fall på norsk:

Ikke hysterisk morsomt hos UiO, men nok til å humre litt. Faksimile: uio.no

Også flere av avdelingene ved UiO har egne varianter av denne, for eksempel Naturhistorisk museum.

Da er det på tide å bevege seg utenlands

Vi starter med Netflix:

Netflix mener kanskje at det finnes verre ting enn å ikke finne en webside, for eksempel å være «Lost in Space». Bildet er fra den nye versjonen av TV-serien med samme navn. Faksimile: netflix.com

Det er klart man også finner filmreferanser på 404-sidene til Internet Movie Database:

404-sidene til IMDb viser lett modifiserte sitater fra kjente filmer. Faksimile: imdb.com

Amazon har fått mye kritikk for arbeidsforholdene til mange av de ansatte, men ved hovedkontoret i Seattle kan de ansatte i alle fall ha med seg hunden sin på kontoret, noe tusenvis av ansatte tydeligvis benytter seg av. Det er en del av disse hundene som er avbildet på 404-sidene til selskapet:

Alle som er glade i hunder vil trives på 404-sidene til Amazon.com. Faksimile: amazon.com

Musikkartister med lang fartstid greier nok gjerne å finne et passende utdrag fra en sangtekst til 404-sidene sine, slik som Bruce Springsteen:

Bruce Springsteen forteller deg at du er på villspor. Faksimile: brucespringsteen.net

Ikea har valg å ha en liten animasjon på 404-sidene sine:

Slik forklarer Ikea hvor møbler (eller websider) iblant bare blir borte. Fra selskapets 404-side. Faksimile: ikea.com

Magnt er et lite, amerikansk designbyrå. På 404-siden forklarer de på en tydelig måte med et venndiagram hvorfor siden ikke er funnet:

En god forklaring på 404-siden er ikke så dumt. Men det finnes nok flere mulige forklaringer enn dette. Faksimile: magnt.com

På 404-sidene til den amerikanske medieorganisasjonen NPR kan du også se andre ting som ikke har blitt funnet:

Det er mye som savnes her i verden, ikke bare akkurat denne siden hos NPR. Faksimile: npr.org

Det religionsorienterte nettstedet Larknews har kopiert stilen til Internet Explorer på 404-sidene sine. Kreativt eller ikke. Det er i alle fall annerledes.

Larknews lar brukeren selv velge mellom flere mulige forklaringen på hvorfor websiden ikke har blitt funnet. Faksimile: larknews.com

Vi avslutter med Pixar, som ikke synes at tapte websider er så mye å gråte over:

Finner du ikke siden du leter etter, kan du kanskje lete i Wayback Machine , selv om det nok ikke er det Pixar mener med « Long Term Memory» Faksimile: pixar.com

Vet du om andre morsomme, elegante eller på annen måte oppsiktsvekkende 404-sider? Nevn dem gjerne i kommentarfeltet nedenfor.