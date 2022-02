Pussig HTTP-respons fra det russiske forsvarsdepartementet

De fleste i Vesten som nå forsøker å besøke nettstedet til det russiske forsvarsdepartementet, blir nå møtt av en feilmelding. Angivelig har det vært slik i flere dager.

Det er kanskje ikke så overraskende at departementet nå gjør seg mer utilgjengelige enn tidligere. Det er bruken av humor som er det mest overraskende, og kanskje også litt upassende, i en slik situasjon.

En tekanne?

Feilmeldingen mange utenlandske besøkende blir møtt med, er nemlig ikke blant de ordinære om at nettstedet er utilgjengelig eller har en feil. Derimot har forsvarsdepartementet valgt å bruke en humoristisk, men lite brukt HTTP-statuskode: «418 I'm a teapot».

Feilmeldingen på mil.ru-nettstedet. Skjermbilde: Digi.no

Beskrivelsen om når statuskode 418 bør brukes, lyder slik:

«Any attempt to brew coffee with a teapot should result in the error code "418 I'm a teapot". The resulting entity body MAY be short and stout.»

Det kan virke underlig at en slik kode i det hele tatt finnes. Opphavet er RFC-spesifikasjonen (Request for comments) for Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0), også kjent som RFC 2324.

RFC-en beskriver en hypertekst-basert protokoll som støtter de forespørslene og responsene som anses som nødvendige for å kontrollere alle enheter som produsere varm kaffe.

Det dreier seg selvfølgelig om en spøk, datert 1. april 1998.

Fikk støtte for te

1. april 2014 ble RFC 2324 oppdatert gjennom RFC 7168, som definerer The Hyper Text Coffee Pot Control Protocol for Tea Efflux Appliances (HTCPCP-TEA). Igjen dreier det seg om en aprilsnarr, denne gang for å utvide HTCPCP med støtte for teproduserende enheter og tekanner.

Den nyeste kopien i Wayback Machine av de engelskspråklige websidene til det russiske forsvarsdepartementet er fra 15. februar 2022. Skjermbilde: Digi.no

Responskoden 418 finnes ikke i HTTP-spesifikasjonen, verken i 1.1 (hvor det hoppes fra 417 til 426) eller de nyere. Ifølge Wikipedia er det derfor heller ikke ventet at den er implementert av faktiske HTTP-servere, men den støttes i alle fall av Apache HTTP Server.

Koden støttes også av alle vanlige nettlesere. Også Google har brukt HTTP 418-koden i et «påskeegg», og siden med katteillustrasjoner av HTTP-statuskodene har selvfølgelig sin egen variant.

Tilbake til det russiske forsvarsdepartementet

Digi.no besøkte dette nærmest ved en tilfeldighet torsdag kveld. Vi ser at også andre har registrert det samme som oss, altså 418-statusen. Noen av deltakere i Reddit-tråden har kunnet bekrefte av nettstedet er tilgjengelig på vanlig måte fra russiske IP-adresser, men også gjennom VPN-tjenester som går via for eksempel Kina, Moldova eller Bulgaria.

Noen prøver seg også på å tolke valget av kode. 418 kan tolkes som 4/18, som igjen kan være datoen 18. april, som er en militær høytidsdag i Russland.