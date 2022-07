Nasa planlegger to nye Mars-helikoptre

Nasa endrer nå sine planer for å hente Mars-prøvene som roveren Perseverance henter inn og lagrer om bord. Totalt er den utstyrt med 43 prøvebeholdere, og målet er å fylle minst 20 av dem. For øyeblikket har roveren tatt 12 prøver som med tiden skal returneres til Jorden.

Og nettopp hvordan returen skal foregå, er det Nasa nå endrer planene for.

Opprinnelig plan var at det skulle sendes en ny rover til Mars, som skulle plukke opp prøvene som Perseverance skulle legge fra seg på overflaten.

Det innebar at det også måtte sendes to landingsfartøyer, ett med den nye roveren og ett med raketten som skal sende prøvene opp til Earth Return Orbiter, som igjen skal sende dem tilbake til Jorden.

I stedet skal man etter planen nå sende kun ett landingsfartøy.

Det skal som tidligere planlagt inneholde raketten som skal skytes opp fra Mars, men i stedet for landingsfartøy nummer to og den nye roveren, skal to fjernstyrte helikopterdroner inkluderes på det første landingsfartøyet.

Disse skal være inspirert av Ingenuity, som på bare et år har hatt totalt 29 flyginger på Mars og dermed prestert langt over det som var forventet eller planlagt. Denne suksessen skal ha vært noe av det som inspirerte Nasa til å endre planene.

Helikopterdronene vil kunne gi prosjektet en god del ekstra fleksibilitet når det gjelder overføring av prøvene fra Perseverance til fartøyet som skal skyte dem opp fra Mars-overflaten. Helikoptrene kan, om nødvendig, fly flere runder og til/fra flere ulike steder. Dermed trenger ikke Perseverance legge prøvene fra seg på samme sted hver gang.

Derfra er planen den samme som før: Mars Ascent Vehicle, designet av Nasa, skal skyte prøvene opp i bane rundt Mars. Der overføres prøvene til Earth Return Orbiter, designet og bygget av ESA, som sender dem videre til Jorden hvor de ifølge planen skal ankomme i 2033.

Det som skjer nå er at ESA skal gjennomgå og godkjenne endringen av planene. Gjør de det, går prosjektet over i designfasen for både ESA og Nasa.