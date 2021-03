Romfartøyet Perseverance har fanget opp historiske lydopptak fra Mars

Om du noen gang har lurt på hvordan det høres ut å kjøre på Mars, kom svaret denne uken. Det involverer klonkelyder, skrangling, dunk og knirking.

To versjoner av et lydklipp fra Nasas rover Perseverance, for tiden i drift på Mars etter en vellykket landing 18. februar, ble onsdag publisert for publikum. Dette er de første opptakene fra et kjøring over Mars-overflater som er offentliggjort.

Den første versjonen av lydopptaket inneholder over 16 minutter med rå, ufiltrerte lyder fra roveren mens den kjører 27,3 meter i Jezero-krateret 7. mars. Den andre versjonen, på 90 sekunder, er en samling av tre høydepunkter fra råfilen der noe av støyen er redigert ut.

Uidentifisert lyd

På opptaket høres også en høyfrekvent skrapelyd. Perseverances ingeniørteam jobber fortsatt med å finne ut hva denne lyden kommer av. Den kan enten kan være elektromagnetisk forstyrrelse fra en av fartøyets elektronikkbokser, eller en form for interaksjoner mellom kjøretøyet og terrenget, opplyser Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL), som har bygget og administrerer driften av Perseverance-roveren.

Mikrofonen som har fanget opp lydene er en hyllevareenhet ment for å gjøre opptak under nedstigning og landing, og har gjennomgått begrenset testing for overflatedrift. Men etter å ha overlevd landingen 18. februar, har Nasa-ingeniørene også kunnet bruke mikrofonen til å fange opp lydene fra kjøringen på overflaten.

Metallhjul og stein

De seks hjulene under kjøretøyet er laget av aluminium, med «klosser for trekkraft og buede titaneiker for fjærdemping», opplyser JPL.

Senioringeniør Vandi Verma ved JPL påpeker i en pressemelding at det at hjulene er laget av metall og kjører over steiner skaper mye støy.

– Hadde jeg hørt disse lydene mens jeg kjørte bilen min, ville jeg stoppet og ringe etter hjelp. Men hvis du tar deg tid til å vurdere det du hører og hvor det ble spilt inn, gir det mening, sier Dave Gruel, sjefingeniør for landingsoperasjonens kamera- og mikrofonsystem i Nasas pressemelding.

Ny dimensjon

Vandi Verma, som har vært med å styre Nasas fire siste Mars-rovere, sier at lydopptakene tilfører en helt ny dimensjon til planetarisk leting.

– Variasjonene mellom jorden og Mars – vi har en følelse av det visuelt. Men lyd er en helt annen dimensjon: Å se forskjellene mellom jorden og Mars, og oppleve dette miljøet nærmere, sammenligner hun.

En annen mikrofon fanget nylig lydene av vind og klikking fra robotens laserpeking mot steiner. Laser brukes til å samle informasjon vil hjelpe forskere når de søker i Jezero-krateret etter tegn på gammelt mikroskopisk liv, og tar prøver av stein og annen masse som skal returneres til jorden.

I tillegg til de to mikrofonene er roveren blant annet utstyrt med 19 kameraer som i løpet av de pågående ekspedisjonen skal dokumentere omgivelsene på planeten.

Historiske flyoperasjoner

JPL kunngjorde nylig også at flysonen der helikopteret Ingenuity vil prøve sin første av opptil fem flyturer er valgt ut. De første testflyvningene forventes å finne tidligst den første uken i april.

Den norske NTNU-utdannede robotikk-ingeniøren Håvard Fjær Grip leder et team som skal fly helikopteret Ingenuity.

Det blir første gang menneskeheten flyr slik på en annen planet. Les mer om flyoperasjonene, som skal styres fra hjemmekontoret, her.