Nato skal bistå Ukraina med datasikkerhet

Avtalen ble undertegnet mandag, og eksperter fra Nato og alliansens medlemsland er allerede på plass og jobber sammen med Ukraina for å håndtere det seneste angrepet, ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ukrainske myndigheter sa søndag at de hadde bevis for at Russland sto bak det omfattende dataangrepet forrige uke, som slo ut myndighetenes nettsider. Russiske myndigheter avviser at de står bak.

Den nye avtalen innebærer tettere datasamarbeid, blant annet får Ukraina tilgang til Natos plattform som deler informasjon om skadelig programvare.

– Med denne fornyede avtalen vil vi utvide samarbeidet med Ukraina for å støtte dem i å modernisere landets informasjonsteknologi og kommunikasjonstjenester, sier Ludwig Decamps, sjef for Natos kontor for informasjon og kommunikasjon.

Utdanning av ukrainsk personell kan inngå dersom det trengs, legger han til.

Dataangrepet mot Ukraina kom samtidig som forholdet mellom Russland og Vesten er svært spent.