Den nest høyeste domstolen i EU, Underretten (General Court of the European Union), har delvis annullert dommen mot Intel fra 2009, hvor selskapet ble dømt til å betale en bot på 1,06 milliarder euro for angivelig å ha misbrukt selskapets markedsmakt i markedet for x86-prosessorer i perioden oktober 2002 til desember 2007, blant annet ved å gi PC-produsenter rabatter for eksklusiv bruk av Intels x86-baserte prosessorer.

Intel ble også dømt for det EU-kommisjonen kaller for «naked restrictions», noe som skal innebære at Intel har gjort direkte utbetalinger til leverandører for at disse skulle stoppe, utsette eller begrense lanseringen av spesifikke produkter som tar i bruk mikrobrikker fra AMD.

Rekordstor den gang

Boten, som i sin tid var den største i sitt slag noensinne, ble ilagt av EU-kommisjonen. Den ble stadfestet av EU-domstolen i 2014, men i 2017 ble det klart at EU-domstolens første instans skulle behandle saken på nytt.

I en pressemelding skriver Underretten at Kommisjonens analyse er ufullstendig og ikke gjør det mulig å etablere den påkrevde, juridiske standarden om at de omdiskuterte rabattene var i stand til å ha, eller sannsynligvis ha, konkurransehemmende effekter.

Ikke fullstendig frifunnet

Underretten mener derfor at Intel ikke kan dømmes for denne delen av tiltalen, mens den delen av dommen som omfatter «naked restrictions», opprettholdes.

Underretten anser seg ute av stand til å identifisere hvor stor del av boten som er knyttet til tiltalepunktet om «naked restrictions», og annullerer dermed hele boten.

Dette betyr ikke at saken nå er helt avsluttet. EU-kommisjonen har to måneder på seg til å anke den nye dommen inn for EU-domstolen, den høyeste rettsinstansen i EU.