– Nederlandsk muldvarp plasserte Stuxnet på atomanlegget i Natanz

Nederlandsk etterretning spilte en avgjørende rolle i cyberangrepet på et iransk atomanlegg, melder Yahoo News.

Stuxnet startet som kjent en ny tidsepoke. Aldri før hadde et avansert cybervåpen blitt anvendt for å angripe fysisk infrastruktur.

Det var en gang i 2007 at USA og Israel i fellesskap lyktes med å infisere kontrollsystemer ved et atomanrikningsanlegg nær Natanz i Iran.

Hurtig roterende sentrifuger brukt til å skille ut anriket uran ble sabotert ved å justere på hastigheten med militær presisjon.

Hvordan dataviruset ble smuglet inn på et strengt bevoktet industrianlegg, som ikke var koblet til internett, har vært gjenstand for spekulasjoner, men få klare svar.

Muldvarp

Yahoo News hevder nå at det var en iransk ingeniør som fraktet en USB-basert minnepinne inn på anlegget for deretter å infisere interne datamaskiner.

Vedkommende skal ha vært rekruttert av den nederlandske etterretningstjenesten AIVD på vegne av amerikansk CIA og deres israelske motstykke Mossad. Nyhetsbyrået får dette opplyst av fire ulike etterretningskilder.

– Nederlenderne fikk allerede i 2004 en forespørsel fra CIA og Mossad om å bistå med adgang til anlegget. Det var ikke før tre år senere at muldvarpen fikk levert det digitale våpenet. Det skjedde under dekke av jobb som mekaniker for et frontselskap som gjorde arbeid på Natanz, sier en av kildene til Yahoo.

Irans daværende president Mahmoud Ahmadinejad innrømmet for første gang i 2010 at ondsinnet programvare hadde skapt problemer med uransentrifugene i Natanz. Det gjorde han timer etter at en iransk kjernefysiker ble drept av en bilbombe i Teheran.

Olympiske leker

Skadevaren var del av et topphemmelig program kalt «Olympic Games» , som ble startet under president George W. Bush og utvidet under presidentskapet til Barack Obama, kunne New York Times avsløre i 2012.

Kodenavnet skal ifølge Yahoos kilder henspille på at ytterligere tre andre land deltok i operasjonen. OL-logoen består som kjent av fem sammenhengende ringer i ulike farger.

Foruten USA og Israel skal også nederlandsk og tysk etterretning ha bidratt. Den siste nasjonen antas å være Frankrike, selv om også Storbritannia skal ha spilt en rolle, skriver nyhetsbyrået.

Det oppsiktsvekkende Stuxnet-angrepet har siden det ble kjent opptatt sikkerhetseksperter verden over. Analyse av operasjonen er for lengst pensum også ved utdanning av norske cybersoldater.