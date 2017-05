Berøringsfølsomme skjermer har vært helt grunnleggende for suksessen til smartmobilen. Men bortsett fra andre enheter som er utstyrt med skjerm, i tillegg til pc-er med berøringsflate, er det få andre enheter som kan kontrolleres å samme måte. Ifølge en gruppe forskere ved Carnegie Mellon School of Computer Science i Pittsburgh, Pennsylvania, skyldes dette til dels prisen på slik teknologi, men kanskje like mye at teknologien som brukes, egner seg best for relativt små og flate enheter.

Men denne uken presenterte de samme forskerne en ny metode som kan gjøre mange flere objekter berøringsfølsomme, for eksempel et helt stuebord, ulike verktøy eller leketøy, uten at det behøver å koste så mye penger.

Spray og elektroder

Metoden er egentlig temmelig enkel. Man sprayer man en strømledende belegg over den området man ønsker å gjøre berøringsfølsom. Deretter kobler man til en rekke elektroder rundet dette området. Man tilfører svak spenning via to av elektrodene og måler deretter spenningen mellom alle de andre, tilstøtende elektrodeparene.

Når en finger berører flaten, vil den trekke til seg noe strøm, noe som fører til en lokal reduksjon i spenningen. Dette kan måles, og posisjonsbestemmelsen til berøringen kan forbedres ved stadig å rotere hvilke elektroder som fungerer som strøm-emittere. Dette kalles for elektrisk felt-tomografi.

– For første gang er vi i stand til å ta en boks med spraymaling og legge en berøringsskjerm på nesten alt, sier Chris Harrison, universitetslektor ved Carnegie Mellons Human-Computer Interaction Institute, i en pressemelding.

Kan masseproduseres

Løsningen, som kalles for Electrick, skal ifølge doktorgradsstudenten Yang Zhang være egnet for hobbybruk, samtidig som at den er kompatibel med flere vanlige produksjonsmetoder.

Selv har forskergruppen, som også inkluderer doktorgradsstudenten Gierat Laput, testet Electrick på blant annet en 4x8 fots gipsplate og på objekter som et bilratt, overflaten til en gitar, en Jell-O-avstøpning av en hjerne, og figurer lagt av modelleire.

Selv om det strømledende laget ha vist seg å være holdbart, er det også mulig å dekke dette med et beskyttende belegg.

En vitenskapelig artikkel om forskningsarbeidet er tilgjengelig her.

Les også: Erstatter berøringsskjermen med radar