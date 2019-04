Telenors konsernsjef Sigve Brekke informerte om kuttplanene under et allmøte på Fornebu i dag. Arkivfoto.

Nesten hundre kan bli overtallige i Telenor

Telenor skal kutte kostnader for en halv milliard kroner i konsernstaben, noe som kan føre til at i underkant at hundre personer kan bli overtallige.