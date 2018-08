Nesten ingen Android-mobiler har fått Pie-utgaven så langt. Dette er forklaringen

Hver gang Google kommer med en helt ny versjon av Android, noe som typisk skjer én gang i året, er det mange som frustrert kommenterer at det nok er veldig lenge oppdateringen kommer til den mobilen de selv har – dersom den kommer i det hele tatt.

For stort sett er det bare Googles egne enheter som får dem umiddelbart etter lanseringen.

Når Google utvikler Android, gjøres dette med utgangspunkt i selskapets egne Pixel-produkter. Men i tillegg har selskapet i noen få år også kommet med betautgave til enkelte modeller fra andre leverandører.

De fleste leverandører av Android-enheter er likevel selv ansvarlige for å tilpasse og rulle ut Android til disse enhetene. Det meste av dette arbeidet starter for alvor først når den nye Android-versjonen er offisielt utgitt av Google.

Sonys forklaring

Sony er blant mobilleverandørene som lover å komme med Android 9 Pie til flere av selskapets eksisterende mobilmodeller. I første omgang er det nyere modeller i XZ-serien som skal motta den nye versjonen, noe som skal skje i november. Men selskapet lover at også billigere modeller, som XA2, skal kunne oppgraderes i begynnelsen av 2019.

Samtidig understreker selskapet at de angitte tidspunktene kan variere, avhengig av land og mobiloperatør.

I den forbindelse har selskapet kommet med en forklaring på hvorfor det i beste fall tar flere måneder før oppdateringene kommer, etter at de har blitt lansert av Google. Plansjen som vises nedenfor forklarer de ulike trinnene fra lasering til utrulling av nye Android-versjoner.

Sonys prosess for utrulling av nye Android-versjoner til selskapets eksisterende mobilenheter. Foto: Sony Mobile Communications

Det er nemlig ikke slik at Android-kildekoden vanligvis kan brukes direkte på enhetene, slik den kommer fra Google.

Ulike Android-enheter, selv fra samme leverandør, er basert på mange forskjellige systembrikker og annen maskinvare fra en rekke ulike leverandører.

HAL

Selve Android forholder seg ikke direkte til denne maskinvaren, men kommuniserer med den gjennom et abstraksjonslag som kalles for HAL (Hardware Abstraction Layer).

Før Android 8 var det intet standardisert grensesnittet mellom de øvre delene av Android som Google lager, og de mer maskinnære delene som enhets- og systembrikkeleverandørene selv står for.

Derfor måtte disse to delene tilpasses hverandre på nytt for hver nye Android-versjon og for hver Android-enhet.

Dette gjelder fortsatt for enheter som opprinnelig ble levert med Android 7. x eller eldre, og det er trolig derfor Sony nevner denne maskinvaretilpasningen som et eget punkt i plansjen.

Enheter som kun har blitt levert med Android 8 eller nyere, har et standardisert abstraksjonslag mellom Android-rammeverket på toppen og de maskinvarespesifikke delene lenger ned i programvarestacken.

Dette standardiserte grensesnittet gjør at Android-rammeverket, altså den delen av operativsystemet som Google utgir, kan skiftes ut uten at de underliggende delene må tilpasses den nye versjonen.

Håpet er at dette skal bidra betydelig til å redusere prosessen det er med å tilpasse nye Android-versjoner til eksisterende enheter.

Andre tilpasninger

Mange mobilleverandører – inkludert Sony – velger å forhåndsinstallere egen programvare på enhetene, tillegg til eller i stedet for det som er inkludert som standard i Googles Android-utgave. Dette kan dreie seg om alt fra noen få egne apper til store endringer i brukergrensesnittet.

Typisk vil enheter hvor leverandøren har gjort få slike tilpasninger, raskere kunne motta oppdateringer til nyere utgaver av operativsystemet. Men dette avhenger fortsatt av at leverandøren velger å bruke ressurser på en slik utrulling til enheter som allerede har blitt solgt.

Etter at alt har blitt utviklet og testet gjennom flere faser hos mobilleverandøren, må enhetene ofte også godkjennes på nytt av de ulike mobiloperatørene. Ikke minst gjelder dette hos mobiloperatører som krever at en spesifikk utgave av programvaren, kanskje inkludert et eget sett med apper, blir benyttet.

Også dette må testes og godkjennes før det hele kan rulles ut til brukernes enheter.

Unntaket

Denne rekken med utviklingsfaser gir i og for seg mening, men det er likevel noe som skurrer. Samme dag som Google offisielt lanserte Android 9, kunne den vesle mobilleverandøren Essential fortelle kundene at Android 9 var tilgjengelig for Essential PH-1-mobil med umiddelbar virkning.

Selv om Essential er grunnlagt av Andy Rubin, som har fortid som blant annet Android-sjef hos Google, så er Essential et helt separat selskap, som dessuten ikke helt har lykkes med salget.

Hvorfor dette selskapet greier å rulle ut den nyeste Android-versjonen før de store konkurrentene gjør det samme, er nokså oppsiktsvekkende.

