Nesten ingen kjøper billetter i Entur-appen

Appen fra det statlige billettselskapet har kostet over 173 millioner kroner å utvikle, men mindre enn 3 prosent av kollektivbillettene i Norge blir kjøpt gjennom Entur-appen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Enturs årsrapport.

Målet med appen var at reisende skulle kunne kjøpe billetter til kollektivtransport i hele landet på ett sted. Uansett om man gikk på en ekspressbuss i Valdres, T-bane eller trikk i Oslo eller en ferge på Vestlandet, skulle man kunne bruke samme billettløsning, skriver Aftenposten.

Entur ble etablert i 2016 som en del av Solberg-regjeringens jernbanereform. Selskapet skulle drive billettsalg og kundeservice for togselskapene og siden oppstarten har Entur hatt 5,1 milliarder kroner i driftskostnader. I fjor hadde selskapet 390 ansatte og driftskostnader på vel 800 millioner kroner.

– Vi er forsiktige med markedsføring ettersom vi mener det er riktig fordi vi er statlig eid og forvalter fellesskapets midler, skriver kommunikasjonssjef Ragnhild Skaara Imset i Entur i en e-post til Aftenposten.

Men ikke riktig alle billetter er tilgjengelige. Vys ekspressbusser er ikke med, noe Vy forklarer med at kostnadene er for høye, og at de derfor bare bruker Enturs løsninger til tog i Norge, noe de forpliktet til.

– Det er rimeligere å bruke andre plattformer der det er mulig, sier Vys kommunikasjonssjef Siv Egger Westin.